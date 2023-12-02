02 декабря 2023
01 декабря 2023

Махонин поздравил земляков с днем рождения Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
Махонин поздравил пермяков с 18-летием края Фото:

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с восемнадцатилетием Пермского края. Поздравление он опубликовал в Telegram.

«В России 18 лет назад появился новый регион — Пермский край. Непростым был процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Объединение придало новый импульс для развития наших территорий», — написал в посте Махонин.

Махонин отметил, что в крае строятся новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Он добавил, что власти Прикамья расширяют программу газификации, чтобы «голубое топливо» стало доступным жителям севера региона. «Единство и любовь к родной земле помогут нам вместе справиться со всеми задачами», подчеркнул губернатор.

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Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с восемнадцатилетием Пермского края. Поздравление он опубликовал в Telegram. «В России 18 лет назад появился новый регион — Пермский край. Непростым был процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Объединение придало новый импульс для развития наших территорий», — написал в посте Махонин. Махонин отметил, что в крае строятся новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Он добавил, что власти Прикамья расширяют программу газификации, чтобы «голубое топливо» стало доступным жителям севера региона. «Единство и любовь к родной земле помогут нам вместе справиться со всеми задачами», подчеркнул губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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