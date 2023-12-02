Махонин поздравил земляков с днем рождения Пермского края

Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с восемнадцатилетием Пермского края. Поздравление он опубликовал в Telegram.
«В России 18 лет назад появился новый регион — Пермский край. Непростым был процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Объединение придало новый импульс для развития наших территорий», — написал в посте Махонин.
Махонин отметил, что в крае строятся новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Он добавил, что власти Прикамья расширяют программу газификации, чтобы «голубое топливо» стало доступным жителям севера региона. «Единство и любовь к родной земле помогут нам вместе справиться со всеми задачами», подчеркнул губернатор.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.