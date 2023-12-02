Политика Власть Махонин поздравил земляков с днем рождения Пермского края 03 декабря 2023 в 16:21 Размер текста - 17 + Махонин поздравил пермяков с 18-летием края Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с восемнадцатилетием Пермского края. Поздравление он опубликовал в Telegram. «В России 18 лет назад появился новый регион — Пермский край. Непростым был процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Объединение придало новый импульс для развития наших территорий», — написал в посте Махонин. Махонин отметил, что в крае строятся новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Он добавил, что власти Прикамья расширяют программу газификации, чтобы «голубое топливо» стало доступным жителям севера региона. «Единство и любовь к родной земле помогут нам вместе справиться со всеми задачами», подчеркнул губернатор. Губернатор Дмитрий Махонин поздравил жителей с восемнадцатилетием Пермского края. Поздравление он опубликовал в Telegram. «В России 18 лет назад появился новый регион — Пермский край. Непростым был процесс объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа. Объединение придало новый импульс для развития наших территорий», — написал в посте Махонин. Махонин отметил, что в крае строятся новые объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта. Он добавил, что власти Прикамья расширяют программу газификации, чтобы «голубое топливо» стало доступным жителям севера региона. «Единство и любовь к родной земле помогут нам вместе справиться со всеми задачами», подчеркнул губернатор. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям