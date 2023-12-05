Пермские горнолыжные курорты отменили катания

Горнолыжные комплексы закрываются из-за морозов Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермские горнолыжные комплексы объявили об отмене катаний в выходные 9 и 10 декабря 2023 года. Из-за морозов не будут работать канатные дороги, прокаты инвентаря и службы инструкторов, а также перенесут запланированные развлекательные мероприятия.

«В эти выходные работать не будем», — рассказали в администрации горнолыжного курорта «Такман» корреспонденту агентства. Также о закрытии на 9 и 10 декабря сообщил комплекс «Иван-Гора». Здесь подъемник, прокат и служба инструкторов будут работать только до 5 декабря.

До 6 декабря обещает работать горнолыжный курорт «Губаха». В администрации курорта сообщили, что канатные дороги нельзя запускать при температуре ниже -25 градусов. Покататься на склонах «Губахи» можно будет только 5 и 6 декабря с 10:00 до 18:00. По прогнозам в этот день обещают до -23 градусов. С 7 по 11 декабря курорт будет закрыт, так как в эти дни синоптики прогнозируют морозы до -38 градусов. Праздник в честь дня рождения комплекса, который был запланирован на 9 декабря, решили перенести на 16—17 декабря.

Ранее URA.RU рассказало, что до пермских горнолыжных курортов отменили «Ласточки». Экспрессы не будут ходить 9 и 10 декабря из-за сильных морозов.