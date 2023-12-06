06 декабря 2023

В Перми трамваям отключили подачу электричества

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, трамвайная остановка, современный трамвай
Трамваи пустили в объезд Фото:

В Перми экстренно изменили три трамвайных маршрута. На линии электропередач произошла авария, пояснили в городском департаменте транспорта.

«В связи с необходимостью проведения оперативных ремонтных работ, временно отключено напряжение сети. Трамваи № 4, 7 и 12 едут в объезд через улицы Максима Горького — Революции — Центральный рынок — Борчанинова», — сообщает департамент в Telegram.

6 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что скоро трамвайный парк Перми будет обновлен. Из 90 трамваев 70 будут новыми.

Обновлено: в 12:28 движение транспорта восстановили.

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В Перми экстренно изменили три трамвайных маршрута. На линии электропередач произошла авария, пояснили в городском департаменте транспорта. «В связи с необходимостью проведения оперативных ремонтных работ, временно отключено напряжение сети. Трамваи № 4, 7 и 12 едут в объезд через улицы Максима Горького — Революции — Центральный рынок — Борчанинова», — сообщает департамент в Telegram. 6 декабря губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что скоро трамвайный парк Перми будет обновлен. Из 90 трамваев 70 будут новыми. Обновлено: в 12:28 движение транспорта восстановили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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