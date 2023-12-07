Жители закрытого челябинского города остались без бани

В Озерске отключили свет в банном комплексе

07 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Энергетики вернут в баню свет только после полного погашения задолженности Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») отключили свет в самом популярном банном комплексе. Как сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт», это связано с большими долгами. Помимо этого, от света отключили единственный банный комплекс поселка Татыш, который также принадлежит компании-должнику — МУП ОГО «Память». «Отключение бани — крайняя мера, совокупный долг банного комплекса составил более 2 млн рублей. Баню не отключили ранее только потому, что глава Озерского городского округа Евгений Щербаков лично поручился еще летом, что до начала декабря долг будет оплачен муниципальным учреждением в полном объеме, однако этого не произошло. В результате чего 5 декабря было произведено отключение», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыта». В компании отметили, что банный комплекс является муниципальной собственностью и именно администрация Озерского городского округа несет ответственность за его хозяйственную деятельность. Большая задолженность была накоплена предыдущим владельцем банного комплекса, МУП «Лоск». В конце 2023 года произошла реорганизация, МУП «Лоск» присоединения к МУП ОГО «Память», однако долги погашены не были. По словам энергетиков, свет вернут на объект только после полного погашения задолженности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Озерске Челябинской области (ЗАТО «Росатома») отключили свет в самом популярном банном комплексе. Как сообщили в пресс-службе компании «Уралэнергосбыт», это связано с большими долгами. Помимо этого, от света отключили единственный банный комплекс поселка Татыш, который также принадлежит компании-должнику — МУП ОГО «Память». «Отключение бани — крайняя мера, совокупный долг банного комплекса составил более 2 млн рублей. Баню не отключили ранее только потому, что глава Озерского городского округа Евгений Щербаков лично поручился еще летом, что до начала декабря долг будет оплачен муниципальным учреждением в полном объеме, однако этого не произошло. В результате чего 5 декабря было произведено отключение», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Уралэнергосбыта». В компании отметили, что банный комплекс является муниципальной собственностью и именно администрация Озерского городского округа несет ответственность за его хозяйственную деятельность. Большая задолженность была накоплена предыдущим владельцем банного комплекса, МУП «Лоск». В конце 2023 года произошла реорганизация, МУП «Лоск» присоединения к МУП ОГО «Память», однако долги погашены не были. По словам энергетиков, свет вернут на объект только после полного погашения задолженности.