Свердловчанин взыскал 600 тысяч за незаконное уголовное преследование

08 декабря 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Дело на мужчину завели еще в 1993 году Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский областной суд взыскал с Минфина РФ 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование свердловчанина Владимира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Владимира осудили за убийство человека, однако позднее дело было прекращено в связи с недоказанностью виновностью свердловчанина. Следователь не разъяснил мужчине право на реабилитацию. Спустя 24 года Владимир обратился с иском в суд, требуя с Минфина деньги за пять лет, незаконно проведенных за решеткой, так он получил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Дело на свердловчанина завели еще в 1993 году. Эпизод произошел в Алапаевске. Владимира сразу же взяли под стражу, через полгода его отпустили домой под подписку о невыезде. Однако дожидаться развязки дела мужчина не стал и сбежал на Алтай, где был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения. В 1997 году его этапировали в Екатеринбург, через год дело об убийстве вернули силовикам. После этого оно было прекращено. Изначально мужчина требовал компенсацию в размере трех миллионов рублей. «Он пояснил, что за время, проведенное за решеткой, у него разрушился брак и пошатнулось здоровье», — добавили в суде.

Свердловский областной суд взыскал с Минфина РФ 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование свердловчанина Владимира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Владимира осудили за убийство человека, однако позднее дело было прекращено в связи с недоказанностью виновностью свердловчанина. Следователь не разъяснил мужчине право на реабилитацию. Спустя 24 года Владимир обратился с иском в суд, требуя с Минфина деньги за пять лет, незаконно проведенных за решеткой, так он получил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Дело на свердловчанина завели еще в 1993 году. Эпизод произошел в Алапаевске. Владимира сразу же взяли под стражу, через полгода его отпустили домой под подписку о невыезде. Однако дожидаться развязки дела мужчина не стал и сбежал на Алтай, где был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения. В 1997 году его этапировали в Екатеринбург, через год дело об убийстве вернули силовикам. После этого оно было прекращено. Изначально мужчина требовал компенсацию в размере трех миллионов рублей. «Он пояснил, что за время, проведенное за решеткой, у него разрушился брак и пошатнулось здоровье», — добавили в суде.