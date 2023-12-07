07 декабря 2023

Свердловчанин взыскал 600 тысяч за незаконное уголовное преследование

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора в отношении Мурата Ахметова. Магнитогорск, закон, решетка, суд, клетка, преступление
Дело на мужчину завели еще в 1993 году Фото:

Свердловский областной суд взыскал с Минфина РФ 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование свердловчанина Владимира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Владимира осудили за убийство человека, однако позднее дело было прекращено в связи с недоказанностью виновностью свердловчанина. Следователь не разъяснил мужчине право на реабилитацию. Спустя 24 года Владимир обратился с иском в суд, требуя с Минфина деньги за пять лет, незаконно проведенных за решеткой, так он получил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Дело на свердловчанина завели еще в 1993 году. Эпизод произошел в Алапаевске. Владимира сразу же взяли под стражу, через полгода его отпустили домой под подписку о невыезде. Однако дожидаться развязки дела мужчина не стал и сбежал на Алтай, где был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения.

В 1997 году его этапировали в Екатеринбург, через год дело об убийстве вернули силовикам. После этого оно было прекращено. Изначально мужчина требовал компенсацию в размере трех миллионов рублей. «Он пояснил, что за время, проведенное за решеткой, у него разрушился брак и пошатнулось здоровье», — добавили в суде.

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Свердловский областной суд взыскал с Минфина РФ 600 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование свердловчанина Владимира. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда. «Владимира осудили за убийство человека, однако позднее дело было прекращено в связи с недоказанностью виновностью свердловчанина. Следователь не разъяснил мужчине право на реабилитацию. Спустя 24 года Владимир обратился с иском в суд, требуя с Минфина деньги за пять лет, незаконно проведенных за решеткой, так он получил 600 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Дело на свердловчанина завели еще в 1993 году. Эпизод произошел в Алапаевске. Владимира сразу же взяли под стражу, через полгода его отпустили домой под подписку о невыезде. Однако дожидаться развязки дела мужчина не стал и сбежал на Алтай, где был осужден за причинение тяжкого телесного повреждения. В 1997 году его этапировали в Екатеринбург, через год дело об убийстве вернули силовикам. После этого оно было прекращено. Изначально мужчина требовал компенсацию в размере трех миллионов рублей. «Он пояснил, что за время, проведенное за решеткой, у него разрушился брак и пошатнулось здоровье», — добавили в суде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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