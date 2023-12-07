07 декабря 2023

В правительстве РФ увеличат Челябинской области квоту на трудовых мигрантов

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Челябинской области выделили квоту на трудовых мигрантов Фото:

В правительстве РФ увеличат Челябинской области квоту на мигрантов по рабочим визам. Как следует из проекта приказа Минтруда и соцзащиты РФ, в 2024 году власти выдадут 823 разрешения для работы в регионе.

«Утвердить распределение по субъектам РФ на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу. Челябинская область — 823 разрешения», — отмечено в проекте документа.

Больше всего мигрантов, 315 человек, в области планируется трудоустроить на позиции рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительных работах. Из приехавших 250 человек примут операторами, аппаратчиками, машинистами и слесарями-сборщиками стационарного оборудования. Пополнить коллективы машиностроителей смогут 160 мигрантов, стать руководителями компаний и их подразделений — 52 человека. На иные профессиональные группы отвели 31 место. Меньше всего в Челябинской области ждут специалистов в области естественных и инженерных наук — 15 человек.

В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил квоту мигрантов для региона в количестве 50 переехавших. В ноябре правительство расширило лимиты. Приказ министерства их детализирует.

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В правительстве РФ увеличат Челябинской области квоту на мигрантов по рабочим визам. Как следует из проекта приказа Минтруда и соцзащиты РФ, в 2024 году власти выдадут 823 разрешения для работы в регионе. «Утвердить распределение по субъектам РФ на 2024 год квоты на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в РФ на основании визы, разрешений на работу. Челябинская область — 823 разрешения», — отмечено в проекте документа. Больше всего мигрантов, 315 человек, в области планируется трудоустроить на позиции рабочих, занятых на горных, горно-капитальных, строительных работах. Из приехавших 250 человек примут операторами, аппаратчиками, машинистами и слесарями-сборщиками стационарного оборудования. Пополнить коллективы машиностроителей смогут 160 мигрантов, стать руководителями компаний и их подразделений — 52 человека. На иные профессиональные группы отвели 31 место. Меньше всего в Челябинской области ждут специалистов в области естественных и инженерных наук — 15 человек. В октябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утвердил квоту мигрантов для региона в количестве 50 переехавших. В ноябре правительство расширило лимиты. Приказ министерства их детализирует.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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