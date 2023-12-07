07 декабря 2023

В общежитии пермского университета рабочий упал в подвал и пострадал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр, красная зона. Челябинск, пациент, больной, ноги, здоровье, здравоохранение, больница, реанимация, больничная койка, палата реанимации
Сейчас пострадавший пермяк находится в больнице Фото:

В общежитии пермского госуниверситета дворник упал в подвал с высоты двух метров. Мужчина получил травмы и находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло 6 декабря.

«Дворник университета, который проживает в общежитии ПГНИУ 6 декабря вышел покурить, поскользнулся и упал на лестницу, ведущую на цокольный этаж. Мужчина упал с высоты двух метров. В результате падения, пермяк получил серьезные травмы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службы университета и министерства краевого здравоохранения.

В ПГНИУ произошедшее назвали несчастным случаем. Также в университете отметили, что лестница на цокольный этаж не огорожена, потому что через нее вывозят мусор. По факту случившегося в полиции проводят проверку. Данные в МВД поступили из больницы, куда был направлен пострадавший пермяк.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В общежитии пермского госуниверситета дворник упал в подвал с высоты двух метров. Мужчина получил травмы и находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло 6 декабря. «Дворник университета, который проживает в общежитии ПГНИУ 6 декабря вышел покурить, поскользнулся и упал на лестницу, ведущую на цокольный этаж. Мужчина упал с высоты двух метров. В результате падения, пермяк получил серьезные травмы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службы университета и министерства краевого здравоохранения. В ПГНИУ произошедшее назвали несчастным случаем. Также в университете отметили, что лестница на цокольный этаж не огорожена, потому что через нее вывозят мусор. По факту случившегося в полиции проводят проверку. Данные в МВД поступили из больницы, куда был направлен пострадавший пермяк.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...