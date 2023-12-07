В общежитии пермского университета рабочий упал в подвал и пострадал

08 декабря 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сейчас пострадавший пермяк находится в больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В общежитии пермского госуниверситета дворник упал в подвал с высоты двух метров. Мужчина получил травмы и находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло 6 декабря. «Дворник университета, который проживает в общежитии ПГНИУ 6 декабря вышел покурить, поскользнулся и упал на лестницу, ведущую на цокольный этаж. Мужчина упал с высоты двух метров. В результате падения, пермяк получил серьезные травмы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службы университета и министерства краевого здравоохранения. В ПГНИУ произошедшее назвали несчастным случаем. Также в университете отметили, что лестница на цокольный этаж не огорожена, потому что через нее вывозят мусор. По факту случившегося в полиции проводят проверку. Данные в МВД поступили из больницы, куда был направлен пострадавший пермяк.

В общежитии пермского госуниверситета дворник упал в подвал с высоты двух метров. Мужчина получил травмы и находится в тяжелом состоянии. ЧП произошло 6 декабря. «Дворник университета, который проживает в общежитии ПГНИУ 6 декабря вышел покурить, поскользнулся и упал на лестницу, ведущую на цокольный этаж. Мужчина упал с высоты двух метров. В результате падения, пермяк получил серьезные травмы. Сейчас он находится в тяжелом состоянии», — сообщает 59.RU со ссылкой на пресс-службы университета и министерства краевого здравоохранения. В ПГНИУ произошедшее назвали несчастным случаем. Также в университете отметили, что лестница на цокольный этаж не огорожена, потому что через нее вывозят мусор. По факту случившегося в полиции проводят проверку. Данные в МВД поступили из больницы, куда был направлен пострадавший пермяк.