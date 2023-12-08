Самая известная блондинка Голливуда: Ким Бейсингер исполнилось 70 лет

Звезда скандального фильма «Девять с половиной недель» празднует юбилей

08 декабря 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Бейсингер получила звезду на Голливудской Алее славы Фото: AP/TASS Одной из самых сексуальных актрис Голливуда 80-х годов Ким Бейсингер исполнилось 70 лет. За свою карьеру она стала обладательнице «Золотого глобуса» и «Оскара». Женщина играла разные роли. От «девушки по вызову» до главной роли в фильме «Восьмая миля». Кроме того, ее фотосессия для журнала «Playboy» стала толчком для актерской карьеры. URA.RU приводит жизненный путь известной актрисы и модели. Биография Ким Бейсингер родилась 8 декабря 1953 года в штате Джорджия. Ее родителями были манекенщица и финансовый консультант. Кроме того, у женщины есть две младшие сестры и два старших брата. Она также является вегетарианкой. Свою карьеру будущая актриса начала с работы фотомоделью. Уже в возрасте 17 лет она выиграла титул «Мисс штата Джорджия». Позже Бейсингер заключила контракт с модельным агентством Ford. Она снималась в рекламных роликах и для обложек журналов. Но в 1976 году завершила свою модельную карьеру. Женщина переехала в Лос-Анджелес и начала заниматься актерским мастерством. Первую главную роль Бейсингер получила в фильме «Портрет очарования». Позже в 1981 году она снялась в киноленте «Тяжелая страна». Там же на съемочной площадке актриса познакомилась с будущим мужем Роном Бриттоном, он работал художником-гримером. Фильм провалился в прокате. Но ее актерская карьера пошла вверх после съемок для журнала «Playboy». В 1983 году актриса снялась в фильме «Никогда не говори „никогда“». Картина входила в серию киноленты о Джеймсе Бонде. Позже Бейсингер снялась в комедиях «Свидание вслепую» и «Мужчина, который любил женщин». Большим успехом пользовался эротический фильм с ее участием под названием «Девять с половиной недель». В 1989 году актриса сыграла девушку Бэтмена Вики Вэйл в фильме режиссера Тима Бертона. Во время съемок картины «Привычка жениться» Бейсингер познакомилась с актером Алеком Болдуином. В 1993 году они сыграли свадьбу. Уже в 1995 году у женщины родилась дочь Айрленд. Позже пара рассталась. После этого в творческой карьере Бейсингер наступил перерыв. В 1997 году актриса исполнила роль проститутки в картине «Секреты Лос-Анджелеса». За это ее наградили премией «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Позже в 2002 году Бейсингер получила одну из главных ролей в фильме «Восьмая миля». Там она исполнила роль матери Джимми «Кролика» младшего. Также Бейсингер сыграла в таких фильмах, как «Жизнь и смерть Чарли Клауда», «Я здесь» («11 этаж») и «Славные парни». Актриса получила звезду на Голливудской Аллее славы за вклад в развитие киноиндустрии. Номер ее звезды — 7021. Фильмография «Никогда не говори „никогда“»;

«Свидание вслепую»;

«Мужчина, который любил женщин»;

«Девять с половиной недель»;

«Привычка жениться»;

«Секреты Лос-Анджелеса»;

«Восьмая миля»;

«Славные парни»;

«Бэтмен»;

«На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Известные роли В фильме «Никогда не говори „никогда“» актриса сыграла роль девушки Джеймса Бонда Домино Петачи;

«Свидание вслепую» — главная роль девушки главного героя Нади Гейтс;

В картине «Секреты Лос-Анджелеса» Бейсингер сыграла роль Линн Маргарет Брэйкен, которая являлась «девушкой по вызову»;

«Восьмая миля» — роль матери Джимми «Кролика» младшего Стэфани Смит. Роль Джимми в данной картине сыграл рэпер Эминем;

Фильмы «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» — роль давней подруги и делового партнера Кристиана Грея Элены Линкольн. Известные мужья Бейсингер Футболист Джо Нэмэт. Он был символом Американской Футбольной Лиги. Большую часть своей карьеры мужчина играл за 'Реактивные самолеты Нью-Йорка'. Закончил свой спортивный путь в составе 'Бараны Лос-Анджелеса'. В 1985 году его избрали в Зал Славы Профессионального Футбола.

Актер Алек Болдуин. Он является лауреатом премии «Золотой глобус» и «Эмми». А также номинантом на такие премии, как «Тони» и «Оскар» и премию Гильдии киноактеров. Актер играл в фильмах «Любовь вслепую», «Париж подождет», «Перл-Харбор» и другие. Награды Бейсингер В 1998 году актриса получила премию «Оскар», «Золотой глобус». А также у нее есть премия Гильдии киноактеров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одной из самых сексуальных актрис Голливуда 80-х годов Ким Бейсингер исполнилось 70 лет. За свою карьеру она стала обладательнице «Золотого глобуса» и «Оскара». Женщина играла разные роли. От «девушки по вызову» до главной роли в фильме «Восьмая миля». Кроме того, ее фотосессия для журнала «Playboy» стала толчком для актерской карьеры. URA.RU приводит жизненный путь известной актрисы и модели. Ким Бейсингер родилась 8 декабря 1953 года в штате Джорджия. Ее родителями были манекенщица и финансовый консультант. Кроме того, у женщины есть две младшие сестры и два старших брата. Она также является вегетарианкой. Свою карьеру будущая актриса начала с работы фотомоделью. Уже в возрасте 17 лет она выиграла титул «Мисс штата Джорджия». Позже Бейсингер заключила контракт с модельным агентством Ford. Она снималась в рекламных роликах и для обложек журналов. Но в 1976 году завершила свою модельную карьеру. Женщина переехала в Лос-Анджелес и начала заниматься актерским мастерством. Первую главную роль Бейсингер получила в фильме «Портрет очарования». Позже в 1981 году она снялась в киноленте «Тяжелая страна». Там же на съемочной площадке актриса познакомилась с будущим мужем Роном Бриттоном, он работал художником-гримером. Фильм провалился в прокате. Но ее актерская карьера пошла вверх после съемок для журнала «Playboy». В 1983 году актриса снялась в фильме «Никогда не говори „никогда“». Картина входила в серию киноленты о Джеймсе Бонде. Позже Бейсингер снялась в комедиях «Свидание вслепую» и «Мужчина, который любил женщин». Большим успехом пользовался эротический фильм с ее участием под названием «Девять с половиной недель». В 1989 году актриса сыграла девушку Бэтмена Вики Вэйл в фильме режиссера Тима Бертона. Во время съемок картины «Привычка жениться» Бейсингер познакомилась с актером Алеком Болдуином. В 1993 году они сыграли свадьбу. Уже в 1995 году у женщины родилась дочь Айрленд. Позже пара рассталась. После этого в творческой карьере Бейсингер наступил перерыв. В 1997 году актриса исполнила роль проститутки в картине «Секреты Лос-Анджелеса». За это ее наградили премией «Золотой глобус» и «Оскар» в номинации «Лучшая актриса второго плана». Позже в 2002 году Бейсингер получила одну из главных ролей в фильме «Восьмая миля». Там она исполнила роль матери Джимми «Кролика» младшего. Также Бейсингер сыграла в таких фильмах, как «Жизнь и смерть Чарли Клауда», «Я здесь» («11 этаж») и «Славные парни». Актриса получила звезду на Голливудской Аллее славы за вклад в развитие киноиндустрии. Номер ее звезды — 7021. «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы». Фильмы «На пятьдесят оттенков темнее» и «Пятьдесят оттенков свободы» — роль давней подруги и делового партнера Кристиана Грея Элены Линкольн. В 1998 году актриса получила премию «Оскар», «Золотой глобус». А также у нее есть премия Гильдии киноактеров.