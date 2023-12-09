Кадыров впервые высказался о планах Путина баллотироваться на выборы

Кадыров: чеченский народ поддерживает решение Путина участвовать в выборах
© Служба новостей «URA.RU»
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Рамзан Кадыров считает решение Владимира Путина об участии в выборах необходимым Фото:

Чеченский народ поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах и считает его «абсолютно правильным и необходимым». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы в Чеченской Республике всецело поддерживаем решение Владимира Путина и считаем его абсолютно правильным и необходимым», — говорит Кадыров в своем telegram-канале. Он отмечает, что «нет более достойного человека, который сможет отстоять целостность и независимость нашего государств, кроме Владимира Путина».

Также глава Чечни заявил, что в современной истории России никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина. Кадыров отмечает, что, как и прежде, чеченский народ будет оказывать всю необходимую помощь и поддержку, а также выполнять любые приказы во благо России.

Владимир Путин на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле заявил о своем решении участвовать в предстоящих выборах. Свою предвыборную программу он объявит 14 декабря во время «Прямой линии».

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Чеченский народ поддерживает решение Владимира Путина участвовать в президентских выборах и считает его «абсолютно правильным и необходимым». Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мы в Чеченской Республике всецело поддерживаем решение Владимира Путина и считаем его абсолютно правильным и необходимым», — говорит Кадыров в своем telegram-канале. Он отмечает, что «нет более достойного человека, который сможет отстоять целостность и независимость нашего государств, кроме Владимира Путина». Также глава Чечни заявил, что в современной истории России никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина. Кадыров отмечает, что, как и прежде, чеченский народ будет оказывать всю необходимую помощь и поддержку, а также выполнять любые приказы во благо России. Владимир Путин на церемонии вручения «Золотых звезд» Героям России в Кремле заявил о своем решении участвовать в предстоящих выборах. Свою предвыборную программу он объявит 14 декабря во время «Прямой линии».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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