Маршрутка в результате ДТП получила повреждения
В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки наехал на брошенную на дорогу деталь от трамвая. В результате происшествия автомобиль получил повреждения.
«На улице Вокзальной, 106 на проезжей части лежит деталь от трамвая. В результате нанесен ущерб автобусу», — написал водитель маршрутки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».
В случившемся водитель обвинил муниципальное предприятие «Маггортранс». URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска, ответ ожидается.
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка
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