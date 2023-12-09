09 декабря 2023
08 декабря 2023

Челябинский водитель маршрутки наехал на запчасти от трамвая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пассажирский транспорт. Челябинск, маршрутка, пассажирский транспорт
Маршрутка в результате ДТП получила повреждения Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки наехал на брошенную на дорогу деталь от трамвая. В результате происшествия автомобиль получил повреждения.

«На улице Вокзальной, 106 на проезжей части лежит деталь от трамвая. В результате нанесен ущерб автобусу», — написал водитель маршрутки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте».

В случившемся водитель обвинил муниципальное предприятие «Маггортранс». URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска, ответ ожидается.

Из-за ДТП на дороге образовалась пробка
Из-за ДТП на дороге образовалась пробка
Фото:

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В Магнитогорске (Челябинская область) водитель маршрутки наехал на брошенную на дорогу деталь от трамвая. В результате происшествия автомобиль получил повреждения. «На улице Вокзальной, 106 на проезжей части лежит деталь от трамвая. В результате нанесен ущерб автобусу», — написал водитель маршрутки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» в социальной сети «ВКонтакте». В случившемся водитель обвинил муниципальное предприятие «Маггортранс». URA.RU направило запрос в пресс-службу мэрии Магнитогорска, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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