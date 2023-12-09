09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Челябинске аварийные бригады начали устранять повреждения на водоводе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонтные работы на магистральном водоводе. Магнитогорск, сварка, водовод, сварщик, сварочные работы, ремонт, труба водопровода
Ситуация находится на личном контроле Натальи Котовой Фото:

На северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили к устранению повреждений на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ведутся земляные работы: вскрывается камера, после чего начнется устранение повреждения на магистральном водоводе», — заявили в пресс-службе.

Без воды остаются шесть многоквартирных домов. С 10 часов организован подвоз к домам 13-13а по улице 250 летия Челябинску, отметили в мэрии.

В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Жители многоквартирных домов остались без воды.

Аварийная бригада начала устранять прорыв
Аварийная бригада начала устранять прорыв
Фото:
Несмотря на мороз, люди вынуждены запасаться водой
Несмотря на мороз, люди вынуждены запасаться водой
Фото:

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На северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили к устранению повреждений на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ведутся земляные работы: вскрывается камера, после чего начнется устранение повреждения на магистральном водоводе», — заявили в пресс-службе. Без воды остаются шесть многоквартирных домов. С 10 часов организован подвоз к домам 13-13а по улице 250 летия Челябинску, отметили в мэрии. В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Жители многоквартирных домов остались без воды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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