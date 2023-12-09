Общество ЖКХ и Городская среда В Челябинске аварийные бригады начали устранять повреждения на водоводе. Фото 10 декабря 2023 в 11:26 Размер текста - 17 + Ситуация находится на личном контроле Натальи Котовой Фото: Илья Московец © URA.RU На северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили к устранению повреждений на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ведутся земляные работы: вскрывается камера, после чего начнется устранение повреждения на магистральном водоводе», — заявили в пресс-службе. Без воды остаются шесть многоквартирных домов. С 10 часов организован подвоз к домам 13-13а по улице 250 летия Челябинску, отметили в мэрии. В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Жители многоквартирных домов остались без воды. Аварийная бригада начала устранять прорыв Фото: пресс-служба мэрии Челябинска Несмотря на мороз, люди вынуждены запасаться водой Фото: пресс-служба мэрии Челябинска На северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили к устранению повреждений на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. «На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ведутся земляные работы: вскрывается камера, после чего начнется устранение повреждения на магистральном водоводе», — заявили в пресс-службе. Без воды остаются шесть многоквартирных домов. С 10 часов организован подвоз к домам 13-13а по улице 250 летия Челябинску, отметили в мэрии. В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Жители многоквартирных домов остались без воды. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям