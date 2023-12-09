На северо-западе Челябинска аварийные бригады приступили к устранению повреждений на водоводе. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«На месте работают семь единиц техники и 14 специалистов аварийных бригад. Ведутся земляные работы: вскрывается камера, после чего начнется устранение повреждения на магистральном водоводе», — заявили в пресс-службе.
Без воды остаются шесть многоквартирных домов. С 10 часов организован подвоз к домам 13-13а по улице 250 летия Челябинску, отметили в мэрии.
В Челябинске 9 декабря на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Жители многоквартирных домов остались без воды.
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