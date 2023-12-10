Кадыров рассказал о принципах свободного общества в РФ

10 декабря 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров сообщил, что в РФ развитое законодательство, которое дает гарантии прав каждому человеку Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики В РФ уделяют большое внимание принципам справедливости, равенства и уважения к этим составляющим свободного общества. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что каждый россиянин обладает неотъемлемыми правами, которые гарантированы государством. «В России придают большое значение принципам справедливости, равенства и уважения к этой важной составляющей свободного общества», — заявил Кадыров в своем telegram-канале . Он отметил, что РФ имеет развитое законодательство, которое дает свободу слова, участие в общественной жизни, гарантии права на честное и непредвзятое разбирательство в различных вопросах. Кадыров напомнил, что у каждого гражданина РФ есть неотъемлемые права, которые гарантированы государством. «При этом многочисленные механизмы и органы правосудия работают с целью обеспечить справедливость и защиту прав каждого гражданина», — добавил он. Ранее Кадыров заявил, что нет более достойного человека, который смог бы отстоять целостность и независимость России, кроме президента РФ Владимира Путина, передает телеканал 360. Он отметил, что в современной истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина.

В РФ уделяют большое внимание принципам справедливости, равенства и уважения к этим составляющим свободного общества. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что каждый россиянин обладает неотъемлемыми правами, которые гарантированы государством. «В России придают большое значение принципам справедливости, равенства и уважения к этой важной составляющей свободного общества», — заявил Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что РФ имеет развитое законодательство, которое дает свободу слова, участие в общественной жизни, гарантии права на честное и непредвзятое разбирательство в различных вопросах. Кадыров напомнил, что у каждого гражданина РФ есть неотъемлемые права, которые гарантированы государством. «При этом многочисленные механизмы и органы правосудия работают с целью обеспечить справедливость и защиту прав каждого гражданина», — добавил он. Ранее Кадыров заявил, что нет более достойного человека, который смог бы отстоять целостность и независимость России, кроме президента РФ Владимира Путина, передает телеканал 360. Он отметил, что в современной истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина.