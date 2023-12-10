10 декабря 2023

Школьникам из Екатеринбурга продлили удаленку

Школьники из Екатеринбурга останутся на дистанте до 12 декабря
© Служба новостей «URA.RU»
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Дистант связан с крепкими морозами Фото:

Школьники из Екатеринбурга останутся на удаленке еще на сутки, до 12 декабря. Мера связана с сильными морозами, которые не отступают из города.

«Большинство образовательных учреждений уральской столицы еще один день будут проводить уроки в дистанционном формате. Такое решение принято из-за сильных морозов, которые ожидаются в ночь с 11 на 12 и днем 12 декабря», — сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Там напомнили температурный режим, при котором можно не отправлять ребенка в школу:

  • 1-4-е классы: -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром;
  • 5-9-е классы: -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром;
  • 10-11-е классы: -32 градуса без ветра, -30 градусов с ветром.

Если родители принимают решение, что ребенок остается дома, следует предупредить об этом классного руководителя. Для учеников, которые все же пришли в школу, уроки состоятся по расписанию. Детей, оставшихся дома, присоединят в онлайн-формате.

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Школьники из Екатеринбурга останутся на удаленке еще на сутки, до 12 декабря. Мера связана с сильными морозами, которые не отступают из города. «Большинство образовательных учреждений уральской столицы еще один день будут проводить уроки в дистанционном формате. Такое решение принято из-за сильных морозов, которые ожидаются в ночь с 11 на 12 и днем 12 декабря», — сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Там напомнили температурный режим, при котором можно не отправлять ребенка в школу: Если родители принимают решение, что ребенок остается дома, следует предупредить об этом классного руководителя. Для учеников, которые все же пришли в школу, уроки состоятся по расписанию. Детей, оставшихся дома, присоединят в онлайн-формате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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