Школьникам из Екатеринбурга продлили удаленку

Школьники из Екатеринбурга останутся на дистанте до 12 декабря

11 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Дистант связан с крепкими морозами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школьники из Екатеринбурга останутся на удаленке еще на сутки, до 12 декабря. Мера связана с сильными морозами, которые не отступают из города. «Большинство образовательных учреждений уральской столицы еще один день будут проводить уроки в дистанционном формате. Такое решение принято из-за сильных морозов, которые ожидаются в ночь с 11 на 12 и днем 12 декабря», — сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Там напомнили температурный режим, при котором можно не отправлять ребенка в школу: 1-4-е классы: -28 градусов без ветра, -25 градусов с ветром;

5-9-е классы: -30 градусов без ветра, -28 градусов с ветром;

10-11-е классы: -32 градуса без ветра, -30 градусов с ветром. Если родители принимают решение, что ребенок остается дома, следует предупредить об этом классного руководителя. Для учеников, которые все же пришли в школу, уроки состоятся по расписанию. Детей, оставшихся дома, присоединят в онлайн-формате.

Школьники из Екатеринбурга останутся на удаленке еще на сутки, до 12 декабря. Мера связана с сильными морозами, которые не отступают из города. «Большинство образовательных учреждений уральской столицы еще один день будут проводить уроки в дистанционном формате. Такое решение принято из-за сильных морозов, которые ожидаются в ночь с 11 на 12 и днем 12 декабря», — сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга. Там напомнили температурный режим, при котором можно не отправлять ребенка в школу: Если родители принимают решение, что ребенок остается дома, следует предупредить об этом классного руководителя. Для учеников, которые все же пришли в школу, уроки состоятся по расписанию. Детей, оставшихся дома, присоединят в онлайн-формате.