В Екатеринбурге машину откинуло на остановку в результате ДТП

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В результате ДТП пострадал пассажир Opel Astra Фото:

В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль Кia Cerato из-за ДТП с машиной Opel Astra откинуло в остановочный комплекс и в забор. В результате остановка упала на машину марки Mersedes, движущуюся рядом с местом происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Водитель Кia Cerato, двигаясь по улице Академика Сахарова со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Амундсена допустил заднее столкновение с автомобилем Opel Astra, двигавшимся в попутном направлении. Вследствие чего Opel откинуло на остановочный комплекс и ограждения, впоследствии остановочный комплекс упал на автомобиль Mersedes», — сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД.

Госавтоинспекторы уточнили, что в результате ДТП травмы получил только пассажир автомобиля Opel Astra. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

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В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль Кia Cerato из-за ДТП с машиной Opel Astra откинуло в остановочный комплекс и в забор. В результате остановка упала на машину марки Mersedes, движущуюся рядом с местом происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель Кia Cerato, двигаясь по улице Академика Сахарова со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Амундсена допустил заднее столкновение с автомобилем Opel Astra, двигавшимся в попутном направлении. Вследствие чего Opel откинуло на остановочный комплекс и ограждения, впоследствии остановочный комплекс упал на автомобиль Mersedes», — сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД. Госавтоинспекторы уточнили, что в результате ДТП травмы получил только пассажир автомобиля Opel Astra. Врачи оказывают ему необходимую помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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