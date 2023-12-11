В Екатеринбурге машину откинуло на остановку в результате ДТП

11 декабря 2023 в 22:38 Размер текста - 17 +

В результате ДТП пострадал пассажир Opel Astra Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль Кia Cerato из-за ДТП с машиной Opel Astra откинуло в остановочный комплекс и в забор. В результате остановка упала на машину марки Mersedes, движущуюся рядом с местом происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель Кia Cerato, двигаясь по улице Академика Сахарова со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Амундсена допустил заднее столкновение с автомобилем Opel Astra, двигавшимся в попутном направлении. Вследствие чего Opel откинуло на остановочный комплекс и ограждения, впоследствии остановочный комплекс упал на автомобиль Mersedes», — сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД. Госавтоинспекторы уточнили, что в результате ДТП травмы получил только пассажир автомобиля Opel Astra. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

В Академическом районе Екатеринбурга автомобиль Кia Cerato из-за ДТП с машиной Opel Astra откинуло в остановочный комплекс и в забор. В результате остановка упала на машину марки Mersedes, движущуюся рядом с местом происшествия, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Водитель Кia Cerato, двигаясь по улице Академика Сахарова со стороны улицы Чкалова в направлении улицы Амундсена допустил заднее столкновение с автомобилем Opel Astra, двигавшимся в попутном направлении. Вследствие чего Opel откинуло на остановочный комплекс и ограждения, впоследствии остановочный комплекс упал на автомобиль Mersedes», — сообщили в telegram-канале регионального ГИБДД. Госавтоинспекторы уточнили, что в результате ДТП травмы получил только пассажир автомобиля Opel Astra. Врачи оказывают ему необходимую помощь.