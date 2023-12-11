Экономика Недвижимость В Аргаяше построили дом для переселенцев, проблемы которых взял на контроль Бастрыкин В Аргаяше построили дом, строительство которого контролирует Бастрыкин 12 декабря 2023 в 10:56 Размер текста - 17 + Строительство пятиэтажного дома в Аргаяше было на контроле у главы СК Александра Бастрыкина Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru В Аргаяше построили дом для переселенцев из ветхого жилья, проблемы которых взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Новый пятиэтажный дом был поставлен на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе Росреестра. «На кадастровый учет был поставлен новый пятиэтажный дом в Аргаяше по улице Механизаторов, 4. Здание возведено для расселения жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда района. Информация о новом многоквартирном доме появилась в реестре недвижимости», — сообщается на сайте. Площадь пятиэтажного дома составляет 4 тысячи 950 квадратных метров. Жилое здание на 80 квартир было построено на бюджетные средства. Ранее в Аргаяше на улице Механизаторов в новом жилом здании планировалось приобрести 68 квартир с целью расселения 7 аварийных домов и 12 квартир для детей-сирот. Строительные работы шли в нормальном режиме, но в марте 2023 года стройку заморозили. 1 мая 2023 года жители Аргаяшского района Челябинской пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев, обстоятельства дела должен был представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам В Аргаяше построили дом для переселенцев из ветхого жилья, проблемы которых взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Новый пятиэтажный дом был поставлен на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе Росреестра. «На кадастровый учет был поставлен новый пятиэтажный дом в Аргаяше по улице Механизаторов, 4. Здание возведено для расселения жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда района. Информация о новом многоквартирном доме появилась в реестре недвижимости», — сообщается на сайте. Площадь пятиэтажного дома составляет 4 тысячи 950 квадратных метров. Жилое здание на 80 квартир было построено на бюджетные средства. Ранее в Аргаяше на улице Механизаторов в новом жилом здании планировалось приобрести 68 квартир с целью расселения 7 аварийных домов и 12 квартир для детей-сирот. Строительные работы шли в нормальном режиме, но в марте 2023 года стройку заморозили. 1 мая 2023 года жители Аргаяшского района Челябинской пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев, обстоятельства дела должен был представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям