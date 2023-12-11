11 декабря 2023

В Аргаяше построили дом для переселенцев, проблемы которых взял на контроль Бастрыкин

В Аргаяше построили дом, строительство которого контролирует Бастрыкин
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство пятиэтажного дома в Аргаяше было на контроле у главы СК Александра Бастрыкина Фото:

В Аргаяше построили дом для переселенцев из ветхого жилья, проблемы которых взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Новый пятиэтажный дом был поставлен на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе Росреестра.

«На кадастровый учет был поставлен новый пятиэтажный дом в Аргаяше по улице Механизаторов, 4. Здание возведено для расселения жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда района. Информация о новом многоквартирном доме появилась в реестре недвижимости», — сообщается на сайте.

Площадь пятиэтажного дома составляет 4 тысячи 950 квадратных метров. Жилое здание на 80 квартир было построено на бюджетные средства.

Ранее в Аргаяше на улице Механизаторов в новом жилом здании планировалось приобрести 68 квартир с целью расселения 7 аварийных домов и 12 квартир для детей-сирот. Строительные работы шли в нормальном режиме, но в марте 2023 года стройку заморозили.

1 мая 2023 года жители Аргаяшского района Челябинской пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев, обстоятельства дела должен был представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.

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В Аргаяше построили дом для переселенцев из ветхого жилья, проблемы которых взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Новый пятиэтажный дом был поставлен на кадастровый учет, сообщили в пресс-службе Росреестра. «На кадастровый учет был поставлен новый пятиэтажный дом в Аргаяше по улице Механизаторов, 4. Здание возведено для расселения жильцов из ветхого и аварийного жилого фонда района. Информация о новом многоквартирном доме появилась в реестре недвижимости», — сообщается на сайте. Площадь пятиэтажного дома составляет 4 тысячи 950 квадратных метров. Жилое здание на 80 квартир было построено на бюджетные средства. Ранее в Аргаяше на улице Механизаторов в новом жилом здании планировалось приобрести 68 квартир с целью расселения 7 аварийных домов и 12 квартир для детей-сирот. Строительные работы шли в нормальном режиме, но в марте 2023 года стройку заморозили. 1 мая 2023 года жители Аргаяшского района Челябинской пожаловались главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину на срыв сроков переселения из аварийного жилья. Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о расследовании дела о нарушении жилищных прав челябинцев, обстоятельства дела должен был представить глава СУ СКР по Челябинской области Петр Решетников.
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