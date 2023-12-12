Чиновников из команды Моора хотят переманить в Курган

Курганский губернатор Вадим Шумков пытается найти себе первого заместителя в Тюмени. Ему нужна достойная замена ушедшему руководителю своего аппарата Оксане Куташи. Об этом URA.RU сообщили источники из тюменского политического бомонда.
«Замену ушедшей на носу президентских выборов Куташи в Кургане найти не удается, поэтому глава региона присматривается к спецам из тюменского правительства. Среди тех, на кого Шумков „положил глаз“ — руководитель аппарата губернатора Ольга Мамонтова. Есть и другие, запасные варианты из тюменского внутрипола», — сообщают собеседники агентства.
По данным инсайдеров, Шумков обсудит этот кадровый вопрос при личной встрече с Александром Моором 21 декабря. В эту дату тюменский губернатор планирует посетить Курган.
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