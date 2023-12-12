Госдума хочет ограничить максимальную цену на такси в холодную погоду

13 декабря 2023 в 02:30 Размер текста - 17 +

В Госдуме призвали ограничить максимальную цену на такси в непогоду Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России хотят ограничить максимальную цену на такси в морозы. Такую идею предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Недавние рекордные осадки в столичном и европейском регионах нашей страны спровоцировали кратный рост стоимости услуг городских такси. Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч», — говорит Милонов, его слова передает RT. Депутат отмечает, что такие цены шокировали людей и услуги такси стали многим не по карману. Такси в РФ — давно не роскошь, а что-то из разряда ежедневного использования, подчеркнул Милонов. Для многих людей, по его словам, такси является «единственным оптимальным видом общественного транспорта либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги». «Учитывая данные обстоятельства, прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий», — говорится в тексте документа. Милонов уточняет, что рыночным принципам ценообразования такие меры противоречить не будут. Во второй половине 2023 года в России возник дефицит таксистов. Нехватка водителей составила 72 тысячи человек, а спрос на услуги восстановился до уровня 2021 года. В декабре, чтобы сбалансировать спрос, предложение и нормализовать цены, понадобится 80 тысяч водителей, уточнили представители «Яндекс такси». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России хотят ограничить максимальную цену на такси в морозы. Такую идею предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. «Недавние рекордные осадки в столичном и европейском регионах нашей страны спровоцировали кратный рост стоимости услуг городских такси. Вместо привычных нескольких сотен рублей за поездку стоимость услуг составляла несколько тысяч», — говорит Милонов, его слова передает RT. Депутат отмечает, что такие цены шокировали людей и услуги такси стали многим не по карману. Такси в РФ — давно не роскошь, а что-то из разряда ежедневного использования, подчеркнул Милонов. Для многих людей, по его словам, такси является «единственным оптимальным видом общественного транспорта либо необходимым дополнением к использованию метро, железной дороги». «Учитывая данные обстоятельства, прошу вас рассмотреть вопрос о введении ограничения максимальной стоимости пользования услугами аккредитованных перевозчиков такси в период неблагоприятных и экстремальных погодных условий», — говорится в тексте документа. Милонов уточняет, что рыночным принципам ценообразования такие меры противоречить не будут. Во второй половине 2023 года в России возник дефицит таксистов. Нехватка водителей составила 72 тысячи человек, а спрос на услуги восстановился до уровня 2021 года. В декабре, чтобы сбалансировать спрос, предложение и нормализовать цены, понадобится 80 тысяч водителей, уточнили представители «Яндекс такси».