Пермячка судилась с больницей из-за шрамов после пластической операции

Суд отказал пермячке в ее требованиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Перми подала в суд на городскую больницу за шрамы, оставшиеся на ней после пластической операции. Женщина потребовала от медучреждения более 1 млн рублей в качестве компенсации за рубцы и ухудшившееся здоровье, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«После выписки из стационара, несмотря на все выполняемые рекомендации, состояние здоровья истца ухудшилось, послеоперационная рана сильно болела, не заживала, образовались гранулирующие раны живота, вследствие чего она была госпитализирована в ожоговое отделение. Полагает, что вправе ставить вопрос об уменьшении стоимости оказанной услуги и возврате оплаченных денежных средств в полном объеме — 98800 рублей и возмещении причиненного морального вреда в сумме 1000000 рублей», — говорится в решении.

Женщина заплатила хирургу 98 тысяч рублей за абдоминопластику с формированием нового пупка. После операции у пермячки появилась сильная боль и шрамы на ногах и животе. Сейчас ей предстоит долгое восстановление. В больнице, где оперировали женщину заявили, что она после операции наблюдалась в другом учреждении, а когда у нее обнаружили трофические нарушения, то пациентка первое время вообще отказывалась от госпитализации. В итоге суд встал на сторону больницы, так как эксперты судебно-медицинской экспертизы не нашли вины врачей, дефектов при оказании медпомощи не было обнаружено.