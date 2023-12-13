В Челябинске смог продержится до начала выходных

Смог продержится в областном центре с 13 до вечера 15 декабря
В Челябинске 13 декабря объявлен режим «черного неба». Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) продлятся в областном центре до вечера 15 декабря, сообщили URA.RU в Единой дежурно-диспетчерской службе-12 (ЕДДС).
«По данным синоптиков, в Челябинске прогнозируются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия. Режим НМУ сохраняется с 19:00 13 декабря до 19:00 15 декабря», — сообщили в ЕДДС.
Причиной смога стал слабый ветер и инверсия. Согласно прогнозам, температура воздуха в эти дни составит минус 12-17 градусов. При этом в отдельных районах региона останутся 40-градусные морозы.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!