13 декабря 2023

Пермяки вошли в инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки
Заседание инициативной группы состоится 16 декабря Фото:

В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты вошли пермяки. Это депутат краевого заксобрания Сергей Черезов и управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

«Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ состоится 16 декабря. В состав группы вошли Александр Иноземцев и Сергей Черезов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Также на встречу приглашены художественный руководитель Губернского оркестра Евгений Тверитинов, председатель реготделения комитета поддержки ветеранов СВО Сергей Шуткин, председатель организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и председатель организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халиль Фарвазетдинов.

О своем участии в выборах президента Владимир Путин заявил 8 декабря на церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Там же он объяснил, почему принял такое решение.

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В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты вошли пермяки. Это депутат краевого заксобрания Сергей Черезов и управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев. «Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ состоится 16 декабря. В состав группы вошли Александр Иноземцев и Сергей Черезов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Также на встречу приглашены художественный руководитель Губернского оркестра Евгений Тверитинов, председатель реготделения комитета поддержки ветеранов СВО Сергей Шуткин, председатель организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и председатель организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халиль Фарвазетдинов. О своем участии в выборах президента Владимир Путин заявил 8 декабря на церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Там же он объяснил, почему принял такое решение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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