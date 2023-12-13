Пермяки вошли в инициативную группу по выдвижению кандидата в президенты

В состав инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты вошли пермяки. Это депутат краевого заксобрания Сергей Черезов и управляющий директор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.
«Заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина в президенты РФ состоится 16 декабря. В состав группы вошли Александр Иноземцев и Сергей Черезов», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Также на встречу приглашены художественный руководитель Губернского оркестра Евгений Тверитинов, председатель реготделения комитета поддержки ветеранов СВО Сергей Шуткин, председатель организации «НАСМНОГО» Ирина Ермакова и председатель организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края» Халиль Фарвазетдинов.
О своем участии в выборах президента Владимир Путин заявил 8 декабря на церемонии вручения медалей «Золотая звезда». Там же он объяснил, почему принял такое решение.
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