Глава РФ Владимир Путин на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» в Кремле объявил, что будет участвовать в президентских выборах после разговора с главой ДНР Артемом Жогой. URA.RU посвящает в разговор Жоги и Путина.
«Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий и всех ребят военнослужащих и всех моих знакомых, друзей, мы просим Путина принять участие в выборах. На что он сказал, что времена всегда бывают разные: трудные, тяжелые, но на данный момент он будет с народом, он будет баллотироваться», — заявил Артем Жога, его слова передает корреспондент URA.RU.
Журналисты также спросили, почему Жога решил спросить Путина о выборах только сегодня. На что герой ДНР ответил: «Я не каждый день бываю в Кремле, не каждый день вижу главу РФ так близко». Жога также отметил, что военные, Герои Труда, глава одного из предприятий РФ, с которыми он общался, попросили, чтобы Путин баллотировался. Также герой ДНР заявил, что готов стать доверенным лицом Путина на выборах, а президентская кампания нынешнего главы РФ уже началась.
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