В Екатеринбурге с аукциона продали скульптуру Неизвестного за 8,5 млн рублей

В новом филиале Аукционного дома «Литфонд» в Екатеринбурге 14 декабря на торгах продали скульптуру Эрнста Неизвестного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Музея изобразительных искусств.
«На торгах в Екатеринбурге одна из главных работ Эрнста Неизвестного ушла с молотка за 8 500 000 рублей», — поделились информацией в музее ИЗО. Художник и скульптор родился в Свердловске (Екатеринбурге) в 1925 году, но позже эмигрировал в США.
Проданный лот является первой масштабной скульптурой Эрнста Неизвестного из композиции «Орфей II». Всего было девять экземпляров, которые художник изготовил в мастерской в Нью-Йорке. На аукционе был продан шестой экземпляр.
Также на аукционе за 11 000 рублей ушла визитная карточка Бориса Ельцина. Политик родился на Урале в 1931 году, а 25 декабря 1991 года стал первым президентом России.
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