В Екатеринбурге с аукциона продали скульптуру Неизвестного за 8,5 млн рублей

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Лоты аукционного дома Литфонд для аукциона к 300-летию Екатеринбурга. Екатеринбург
На аукционе в Екатеринбурге продали шестой экземпляр скульптуры из коллекции «Орфей II» Фото:

В новом филиале Аукционного дома «Литфонд» в Екатеринбурге 14 декабря на торгах продали скульптуру Эрнста Неизвестного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Музея изобразительных искусств.

«На торгах в Екатеринбурге одна из главных работ Эрнста Неизвестного ушла с молотка за 8 500 000 рублей», — поделились информацией в музее ИЗО. Художник и скульптор родился в Свердловске (Екатеринбурге) в 1925 году, но позже эмигрировал в США.

Проданный лот является первой масштабной скульптурой Эрнста Неизвестного из композиции «Орфей II». Всего было девять экземпляров, которые художник изготовил в мастерской в Нью-Йорке. На аукционе был продан шестой экземпляр.

Также на аукционе за 11 000 рублей ушла визитная карточка Бориса Ельцина. Политик родился на Урале в 1931 году, а 25 декабря 1991 года стал первым президентом России.

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В новом филиале Аукционного дома «Литфонд» в Екатеринбурге 14 декабря на торгах продали скульптуру Эрнста Неизвестного. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Музея изобразительных искусств. «На торгах в Екатеринбурге одна из главных работ Эрнста Неизвестного ушла с молотка за 8 500 000 рублей», — поделились информацией в музее ИЗО. Художник и скульптор родился в Свердловске (Екатеринбурге) в 1925 году, но позже эмигрировал в США. Проданный лот является первой масштабной скульптурой Эрнста Неизвестного из композиции «Орфей II». Всего было девять экземпляров, которые художник изготовил в мастерской в Нью-Йорке. На аукционе был продан шестой экземпляр. Также на аукционе за 11 000 рублей ушла визитная карточка Бориса Ельцина. Политик родился на Урале в 1931 году, а 25 декабря 1991 года стал первым президентом России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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