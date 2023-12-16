Турчак раскрыл число участников избирательной кампании Путина

Свыше 3,5 миллиона членов и сторонников партии «Единая Россия» станут активными участниками избирательной кампании Владимира Путина на выборах 2024 года. Об этом заявил секретарь генсовета «ЕР» Андрей Турчак.
«Президент… является нашим лидером. Более 3,5 миллиона членов и сторонников партии примут самое активное участие в его избирательной кампании», — заявил Турчак на собрании группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на президентских выборах-2024 в концертном зале «Зарядье».
Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году 8 декабря. Выборы президента России пройдут 17 марта. Голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
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