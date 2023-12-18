18 декабря 2023

В Челябинскую область разрешили везти яйца из Бразилии и США

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты. Санкции. Сельское хозяйство. Челябинск., куры, яйца, цыплята
Из импортных яиц будут вылупляться цыплята для увеличения производства поголовья породистых несушек Фото:

Челябинское предприятие получило право на импорт из стран дальнего зарубежья яиц и цыплят. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

«В декабре 2023 года управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям провело комиссионное обследование ООО „Ломанн Бридерс Рус“ (Челябинская область, Еткульский район) на право импорта суточных цыплят и инкубационного яйца из США, Евросоюза, Бразилии, Австралии и Канады. Предприятие соответствует установленным требованиям и рекомендовано для импорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка показала, что предприятие проводит надлежащий лабораторный контроль продукции и не допускает значительных или систематических нарушений ветеринарно-санитарного законодательства. О поступлении каждой партии яиц и цыплят предприятие обязано сообщить в органы санитарно-ветеринарного контроля.

Цены на яйца в России за последние недели резко выросли. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин 6 декабря заявил, что в 2024 году Челябинская область планирует увеличить производство яйца.

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Челябинское предприятие получило право на импорт из стран дальнего зарубежья яиц и цыплят. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. «В декабре 2023 года управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям провело комиссионное обследование ООО „Ломанн Бридерс Рус“ (Челябинская область, Еткульский район) на право импорта суточных цыплят и инкубационного яйца из США, Евросоюза, Бразилии, Австралии и Канады. Предприятие соответствует установленным требованиям и рекомендовано для импорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Проверка показала, что предприятие проводит надлежащий лабораторный контроль продукции и не допускает значительных или систематических нарушений ветеринарно-санитарного законодательства. О поступлении каждой партии яиц и цыплят предприятие обязано сообщить в органы санитарно-ветеринарного контроля. Цены на яйца в России за последние недели резко выросли. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин 6 декабря заявил, что в 2024 году Челябинская область планирует увеличить производство яйца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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