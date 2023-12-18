В Челябинскую область разрешили везти яйца из Бразилии и США

Челябинское предприятие получило право на импорт из стран дальнего зарубежья яиц и цыплят. Об этом 19 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.
«В декабре 2023 года управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям провело комиссионное обследование ООО „Ломанн Бридерс Рус“ (Челябинская область, Еткульский район) на право импорта суточных цыплят и инкубационного яйца из США, Евросоюза, Бразилии, Австралии и Канады. Предприятие соответствует установленным требованиям и рекомендовано для импорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Проверка показала, что предприятие проводит надлежащий лабораторный контроль продукции и не допускает значительных или систематических нарушений ветеринарно-санитарного законодательства. О поступлении каждой партии яиц и цыплят предприятие обязано сообщить в органы санитарно-ветеринарного контроля.
Цены на яйца в России за последние недели резко выросли. Министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин 6 декабря заявил, что в 2024 году Челябинская область планирует увеличить производство яйца.
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