После смерти 14-летнего боксера свердловские власти дают новые установки

Свердловское министерство спорта и мэры усилят контроль за безопасностью на спортивных мероприятиях. К таким установкам власти пришли после смерти 14-летнего боксера в Первоуральске.
«Особо контролироваться будет соблюдение организаторами порядка оказания медицинской помощи при планировании физкультурных и спортивных мероприятий. В том числе речь идет об обеспечении свободного проезда для специальных автомобилей скорой помощи к месту проведения соревнований», — сообщает департамент информационной политики.
Трагедия произошла в минувшие выходные во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске. Погибший школьник пропустил несколько ударов от соперника, а затем потерял сознание. На месте оказался только дежурный врач, пришлось вызывать скорую помощь. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело, по одной из версий у парня травмировалась оболочка мозга и повредились мягкие ткани черепа. Более подробно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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