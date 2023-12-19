ХМАО отразил более 5 тысяч кибератак

Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак. Об этом рассказал начальник отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по ХМАО Алексей Распутний.
«Мы проводим работу с сотрудниками банков и кредитных организаций, чтобы они тоже были задействованы в профилактических мероприятиях, с тем, чтобы как можно больше преступлений пресечь, так как они непосредственно выдают кредиты, денежные средства которых переводятся на счета мошенников», — передает слова начальника отделения «АИФ». Центр кибербезопасности Югры отразил более 50 тысяч хакерских атак, уточняет издание.
Работникам банков было предложено во время оформления кредитов задавать клиентам наводящие вопросы. Это сработало и сейчас активно используется.
В июле 2022 года ХМАО попал в антитоп по кибербезопасности. 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные.
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