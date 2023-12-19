19 декабря 2023

ХМАО отразил более 5 тысяч кибератак

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак Фото:

Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак. Об этом рассказал начальник отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по ХМАО Алексей Распутний.

«Мы проводим работу с сотрудниками банков и кредитных организаций, чтобы они тоже были задействованы в профилактических мероприятиях, с тем, чтобы как можно больше преступлений пресечь, так как они непосредственно выдают кредиты, денежные средства которых переводятся на счета мошенников», — передает слова начальника отделения «АИФ». Центр кибербезопасности Югры отразил более 50 тысяч хакерских атак, уточняет издание.

Работникам банков было предложено во время оформления кредитов задавать клиентам наводящие вопросы. Это сработало и сейчас активно используется.

В июле 2022 года ХМАО попал в антитоп по кибербезопасности. 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные.

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Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак. Об этом рассказал начальник отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по ХМАО Алексей Распутний. «Мы проводим работу с сотрудниками банков и кредитных организаций, чтобы они тоже были задействованы в профилактических мероприятиях, с тем, чтобы как можно больше преступлений пресечь, так как они непосредственно выдают кредиты, денежные средства которых переводятся на счета мошенников», — передает слова начальника отделения «АИФ». Центр кибербезопасности Югры отразил более 50 тысяч хакерских атак, уточняет издание. Работникам банков было предложено во время оформления кредитов задавать клиентам наводящие вопросы. Это сработало и сейчас активно используется. В июле 2022 года ХМАО попал в антитоп по кибербезопасности. 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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