ХМАО отразил более 5 тысяч кибератак

20 декабря 2023 в 06:37 Размер текста - 17 +

Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак. Об этом рассказал начальник отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по ХМАО Алексей Распутний. «Мы проводим работу с сотрудниками банков и кредитных организаций, чтобы они тоже были задействованы в профилактических мероприятиях, с тем, чтобы как можно больше преступлений пресечь, так как они непосредственно выдают кредиты, денежные средства которых переводятся на счета мошенников», — передает слова начальника отделения «АИФ». Центр кибербезопасности Югры отразил более 50 тысяч хакерских атак, уточняет издание. Работникам банков было предложено во время оформления кредитов задавать клиентам наводящие вопросы. Это сработало и сейчас активно используется. В июле 2022 года ХМАО попал в антитоп по кибербезопасности. 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные.

Центр кибербезопасности ХМАО отразил более 50 тысяч кибератак. Об этом рассказал начальник отделения по противодействию преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УМВД России по ХМАО Алексей Распутний. «Мы проводим работу с сотрудниками банков и кредитных организаций, чтобы они тоже были задействованы в профилактических мероприятиях, с тем, чтобы как можно больше преступлений пресечь, так как они непосредственно выдают кредиты, денежные средства которых переводятся на счета мошенников», — передает слова начальника отделения «АИФ». Центр кибербезопасности Югры отразил более 50 тысяч хакерских атак, уточняет издание. Работникам банков было предложено во время оформления кредитов задавать клиентам наводящие вопросы. Это сработало и сейчас активно используется. В июле 2022 года ХМАО попал в антитоп по кибербезопасности. 26,4% пользователей жаловались на спам, у 6,4% устройства заражались вирусами, 3,1% получали письма от мошенников с просьбой выслать персональные данные.