19 декабря 2023

Магнитогорский студент попал на скамью подсудимых за рисунок свастики

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора участникам бунта в исправительной колонии №6 строгого режима ГУ ФСИН. Челябинск, приговор, именем российской федерации, папка, судья, суд
Подростка осудили за пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) на скамье подсудимых оказался студент одного из коллежей, который нарисовал нацистскую свастику на кабинке женского туалета. Как сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Правобережного районного суда города, за подобный поступок ему назначили наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.

«С учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств, молодой возраст, отсутствия отягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там рассказали, что инцидент произошел еще в ноябре. На одной из кабинок женского туалета в колледже появилась фашистская свастика, нарисованная маркером. После задержания подросток сразу признался в содеянном, однако не смог объяснить, зачем сделал это.

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В Магнитогорске (Челябинская область) на скамье подсудимых оказался студент одного из коллежей, который нарисовал нацистскую свастику на кабинке женского туалета. Как сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Правобережного районного суда города, за подобный поступок ему назначили наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей. «С учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств, молодой возраст, отсутствия отягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там рассказали, что инцидент произошел еще в ноябре. На одной из кабинок женского туалета в колледже появилась фашистская свастика, нарисованная маркером. После задержания подросток сразу признался в содеянном, однако не смог объяснить, зачем сделал это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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