Магнитогорский студент попал на скамью подсудимых за рисунок свастики

В Магнитогорске (Челябинская область) на скамье подсудимых оказался студент одного из коллежей, который нарисовал нацистскую свастику на кабинке женского туалета. Как сообщили URA.RU 20 декабря в пресс-службе Правобережного районного суда города, за подобный поступок ему назначили наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.
«С учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, имущественного положения, наличия смягчающих обстоятельств, молодой возраст, отсутствия отягчающих обстоятельств, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Постановление суда вступило в законную силу», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там рассказали, что инцидент произошел еще в ноябре. На одной из кабинок женского туалета в колледже появилась фашистская свастика, нарисованная маркером. После задержания подросток сразу признался в содеянном, однако не смог объяснить, зачем сделал это.
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