Раненому на СВО сыну советника Куйвашева сделали пересадку кожи

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Руслан Билалов принимает участие в специальной военной операции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцу из Алапаевска (Свердловская область) Руслану Билалову, получившему ранения на СВО, хирурги московского госпиталя имени Вишневского сделали пересадку кожи. Об этом URA RU рассказал его отец, советник свердловского губернатора Сайгид Билалов.

«Взяли лоскут кожи с предплечья и пересадили на кисть, сейчас заживает. Впереди ждет операция на пальцах: один из них не шевелится и короче других. Будут наращивать», — рассказал Билалов-старший.

Руслан был ранен на спецоперации: в его блиндаж прилетел снаряд. Парень получил контузию и осколочные ранения. Врачам пришлось удалить ему глаз.

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Бойцу из Алапаевска (Свердловская область) Руслану Билалову, получившему ранения на СВО, хирурги московского госпиталя имени Вишневского сделали пересадку кожи. Об этом URA RU рассказал его отец, советник свердловского губернатора Сайгид Билалов. «Взяли лоскут кожи с предплечья и пересадили на кисть, сейчас заживает. Впереди ждет операция на пальцах: один из них не шевелится и короче других. Будут наращивать», — рассказал Билалов-старший. Руслан был ранен на спецоперации: в его блиндаж прилетел снаряд. Парень получил контузию и осколочные ранения. Врачам пришлось удалить ему глаз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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