20 декабря 2023

Челябинец выиграл в лотерею свыше 33 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра выплат выигрышей Столото. Екатеринбург, лотерея, лотерейный билет
Челябинец стал победителем лотереи «Рапидо» Фото:

Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей. Как сообщили URA.RU 21 декабря в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей.

«20 декабря 2023 года в 293171-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 33 784 767 рублей. Победителем стал житель Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. Он еще не обратился за выигрышем. Скорее всего, победитель еще не знает о своей удаче.

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Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей. Как сообщили URA.RU 21 декабря в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей. «20 декабря 2023 года в 293171-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 33 784 767 рублей. Победителем стал житель Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. Он еще не обратился за выигрышем. Скорее всего, победитель еще не знает о своей удаче.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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