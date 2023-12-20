Челябинец выиграл в лотерею свыше 33 млн рублей

21 декабря 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Челябинец стал победителем лотереи «Рапидо» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей. Как сообщили URA.RU 21 декабря в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей. «20 декабря 2023 года в 293171-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 33 784 767 рублей. Победителем стал житель Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. Он еще не обратился за выигрышем. Скорее всего, победитель еще не знает о своей удаче.

Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 33 млн рублей. Как сообщили URA.RU 21 декабря в пресс-службе компании «Столото», выигрышный билет он приобрел за 900 рублей. «20 декабря 2023 года в 293171-м тираже государственной лотереи „Рапидо“ был разыгран суперприз — 33 784 767 рублей. Победителем стал житель Челябинской области», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». Челябинец собрал выигрышную комбинацию в трех тиражах подряд. К победе уральца привели числа 20, 13, 7, 5, 11, 4, 8, 15, отмеченные в первом поле билета, и число 1 — во втором. Он еще не обратился за выигрышем. Скорее всего, победитель еще не знает о своей удаче.