В Перми выбрали самых красивых сотрудниц оборонного завода. Фото

21 декабря 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Победительницы представят пермский завод на конкурсе в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми подвели итоги конкурса красоты и талантов «Женщина года», который проходил среди сотрудниц пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «Редуктор-ПМ». Победительниц определили в трех номинациях: «Лидер холдинга», «Профессионал холдинга» и «Лицо холдинга». «14 декабря состоялся региональный этап конкурса „Женщина года“, впервые учрежденный холдингом „Вертолеты России“. Победительницами в номинации „Лидер холдинга“ стали Софья Кустова (инженер-технолог) и Юлия Касаткина (начальник отдела кадров)», — сказано в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Профессионал холдинга» также выбрали двух победительниц. Ими стали ведущий специалист Дарья Стряпунина и начальник отдела договоров Ксения Коровина. Звание «Лицо холдинга» получили начальник отдела сопровождения Юлия Козырева, специалист по охране труда Александра Банникова и инженер-технолог Елена Верещагина. Организаторы уточняют, что победительницам регионального этапа предстоит пройти творческий конкурс. По его итогам выберут тех, кто представит пермское предприятие на всероссийском конкурсе «Женщина года» в Москве. Его финал состоится 6 марта 2024 года. Там девушки смогут побороться за главный приз — автомобиль. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк. Победительницы конкурса слева на право: Елена Верещагина, Софья Кустова, Дарья Стряпунина, Юлия Козырева, Юлия Касаткина, Ксения Коровина, Александра Банникова Фото из группы «Редуктор-ПМ» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/reductor_pm У участниц была хорошая группа поддержки Фото из группы «Редуктор-ПМ» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/reductor_pm Девушки дефилировали перед жюри в вечерних платьях Фото из группы «Редуктор-ПМ» в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/reductor_pm Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми подвели итоги конкурса красоты и талантов «Женщина года», который проходил среди сотрудниц пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «Редуктор-ПМ». Победительниц определили в трех номинациях: «Лидер холдинга», «Профессионал холдинга» и «Лицо холдинга». «14 декабря состоялся региональный этап конкурса „Женщина года“, впервые учрежденный холдингом „Вертолеты России“. Победительницами в номинации „Лидер холдинга“ стали Софья Кустова (инженер-технолог) и Юлия Касаткина (начальник отдела кадров)», — сказано в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Профессионал холдинга» также выбрали двух победительниц. Ими стали ведущий специалист Дарья Стряпунина и начальник отдела договоров Ксения Коровина. Звание «Лицо холдинга» получили начальник отдела сопровождения Юлия Козырева, специалист по охране труда Александра Банникова и инженер-технолог Елена Верещагина. Организаторы уточняют, что победительницам регионального этапа предстоит пройти творческий конкурс. По его итогам выберут тех, кто представит пермское предприятие на всероссийском конкурсе «Женщина года» в Москве. Его финал состоится 6 марта 2024 года. Там девушки смогут побороться за главный приз — автомобиль. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.