20 декабря 2023

В Перми выбрали самых красивых сотрудниц оборонного завода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Победительницы представят пермский завод на конкурсе в Москве Фото:

В Перми подвели итоги конкурса красоты и талантов «Женщина года», который проходил среди сотрудниц пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «Редуктор-ПМ». Победительниц определили в трех номинациях: «Лидер холдинга», «Профессионал холдинга» и «Лицо холдинга».

«14 декабря состоялся региональный этап конкурса „Женщина года“, впервые учрежденный холдингом „Вертолеты России“. Победительницами в номинации „Лидер холдинга“ стали Софья Кустова (инженер-технолог) и Юлия Касаткина (начальник отдела кадров)», — сказано в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте».

В номинации «Профессионал холдинга» также выбрали двух победительниц. Ими стали ведущий специалист Дарья Стряпунина и начальник отдела договоров Ксения Коровина. Звание «Лицо холдинга» получили начальник отдела сопровождения Юлия Козырева, специалист по охране труда Александра Банникова и инженер-технолог Елена Верещагина. Организаторы уточняют, что победительницам регионального этапа предстоит пройти творческий конкурс. По его итогам выберут тех, кто представит пермское предприятие на всероссийском конкурсе «Женщина года» в Москве. Его финал состоится 6 марта 2024 года. Там девушки смогут побороться за главный приз — автомобиль.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.

Победительницы конкурса слева на право: Елена Верещагина, Софья Кустова, Дарья Стряпунина, Юлия Козырева, Юлия Касаткина, Ксения Коровина, Александра Банникова
Победительницы конкурса слева на право: Елена Верещагина, Софья Кустова, Дарья Стряпунина, Юлия Козырева, Юлия Касаткина, Ксения Коровина, Александра Банникова
У участниц была хорошая группа поддержки
У участниц была хорошая группа поддержки
Девушки дефилировали перед жюри в вечерних платьях
Девушки дефилировали перед жюри в вечерних платьях
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В Перми подвели итоги конкурса красоты и талантов «Женщина года», который проходил среди сотрудниц пермского предприятия оборонно-промышленного комплекса «Редуктор-ПМ». Победительниц определили в трех номинациях: «Лидер холдинга», «Профессионал холдинга» и «Лицо холдинга». «14 декабря состоялся региональный этап конкурса „Женщина года“, впервые учрежденный холдингом „Вертолеты России“. Победительницами в номинации „Лидер холдинга“ стали Софья Кустова (инженер-технолог) и Юлия Касаткина (начальник отдела кадров)», — сказано в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». В номинации «Профессионал холдинга» также выбрали двух победительниц. Ими стали ведущий специалист Дарья Стряпунина и начальник отдела договоров Ксения Коровина. Звание «Лицо холдинга» получили начальник отдела сопровождения Юлия Козырева, специалист по охране труда Александра Банникова и инженер-технолог Елена Верещагина. Организаторы уточняют, что победительницам регионального этапа предстоит пройти творческий конкурс. По его итогам выберут тех, кто представит пермское предприятие на всероссийском конкурсе «Женщина года» в Москве. Его финал состоится 6 марта 2024 года. Там девушки смогут побороться за главный приз — автомобиль. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.
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© Служба новостей «URA.RU»
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