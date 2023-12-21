ГИБДД Пермского края напомнило водителям, как двигаться по дороге в гололед

ГИБДД Пермского края предостерегло водителей от быстрой езды в гололед

При движении по скользким дорогам водителям необходимо выбирать пониженную передачу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае ГИБДД дала советы водителям, как правильно управлять автомобилем по скользким дорогам. Информация опубликована в telegram-канале госинспекции. В ГИБДД напомнили, что в случае скольжения авто, не нужно жать на педаль тормоза, а постараться плавно откорректировать движение машины.

«Если вы не заметили на дороге невидимый слой льда и ваша машина начала скользить, теряя сцепление с дорогой, снимите ногу с педали акселератора. Передачу оставляем включенной, на тормоз не жмем! Быстрыми, но плавными корректировками руля постарайтесь нормализовать движение машины», — напоминает ГИБДД. При этом движения водителя «должны быть уверенными, но крайне деликатными». В ином случае, автомобиль может развернуть.

Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач, необходимо использовать тормоз, «но крайне деликатно». Также при движении по дорогам в гололед водителям необходимо выбирать пониженную передачу, поскольку это является лучшей мерой предосторожности от скольжения.

В Пермском крае на текущей неделе после сильных морозов установилась аномально теплая погода.21 декабря температура воздуха в Перми приблизилась к отметке плюс 2 градуса,обновив температурный рекорд 1986 года (плюс 1,7 градуса). Температурные колебания привели к обильному таянию снега и образованию гололеда на дорогах. По предварительному прогнозу Пермского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в выходные дни температура воздуха немного понизится. В воскресенье очередной циклон принесет снегопады.