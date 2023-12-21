21 декабря 2023

В ХМАО подскочили цены на квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках Сургута за месяц подорожали почти на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство многоквартирного дома на Уктусе. Екатеринбург, многоэтажка, многоквартирный дом, новостройка, подъезд жилого дома
Стоимость нового жилья в Сургуте выросла за месяц Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали квартиры в новостройках. В Сургуте стоимость нового жилья выросла почти на 5%. Об этом говорят данные сервиса Restate.

«Стоимость квадратного метра квартиры в новостройках и новых жилых комплексах Сургута к середине декабря достигла почти 136,5 тысяч рублей. В аналогичный период ноября цена доходила до 131 тысячи», — следует из статистики сервиса.

Риелторы при этом отмечают снижение интереса жителей региона к квартирам в новостройках из-за увеличения первоначального взноса. Однако от покупки жилья на вторичном рынке югорчане стали отказываться чаще на фоне общего удорожания ипотеки.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость. С конца 2022 года подобная недвижимость подорожала на 15%.

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В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали квартиры в новостройках. В Сургуте стоимость нового жилья выросла почти на 5%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «Стоимость квадратного метра квартиры в новостройках и новых жилых комплексах Сургута к середине декабря достигла почти 136,5 тысяч рублей. В аналогичный период ноября цена доходила до 131 тысячи», — следует из статистики сервиса. Риелторы при этом отмечают снижение интереса жителей региона к квартирам в новостройках из-за увеличения первоначального взноса. Однако от покупки жилья на вторичном рынке югорчане стали отказываться чаще на фоне общего удорожания ипотеки. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость. С конца 2022 года подобная недвижимость подорожала на 15%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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