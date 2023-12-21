В ХМАО подскочили цены на квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках Сургута за месяц подорожали почти на 5%

22 декабря 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Стоимость нового жилья в Сургуте выросла за месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали квартиры в новостройках. В Сургуте стоимость нового жилья выросла почти на 5%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «Стоимость квадратного метра квартиры в новостройках и новых жилых комплексах Сургута к середине декабря достигла почти 136,5 тысяч рублей. В аналогичный период ноября цена доходила до 131 тысячи», — следует из статистики сервиса. Риелторы при этом отмечают снижение интереса жителей региона к квартирам в новостройках из-за увеличения первоначального взноса. Однако от покупки жилья на вторичном рынке югорчане стали отказываться чаще на фоне общего удорожания ипотеки. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость. С конца 2022 года подобная недвижимость подорожала на 15%.

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали квартиры в новостройках. В Сургуте стоимость нового жилья выросла почти на 5%. Об этом говорят данные сервиса Restate. «Стоимость квадратного метра квартиры в новостройках и новых жилых комплексах Сургута к середине декабря достигла почти 136,5 тысяч рублей. В аналогичный период ноября цена доходила до 131 тысячи», — следует из статистики сервиса. Риелторы при этом отмечают снижение интереса жителей региона к квартирам в новостройках из-за увеличения первоначального взноса. Однако от покупки жилья на вторичном рынке югорчане стали отказываться чаще на фоне общего удорожания ипотеки. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость. С конца 2022 года подобная недвижимость подорожала на 15%.