В ХМАО подскочили цены на квартиры в новостройках

В Ханты-Мансийском автономном округе за месяц подорожали квартиры в новостройках. В Сургуте стоимость нового жилья выросла почти на 5%. Об этом говорят данные сервиса Restate.
«Стоимость квадратного метра квартиры в новостройках и новых жилых комплексах Сургута к середине декабря достигла почти 136,5 тысяч рублей. В аналогичный период ноября цена доходила до 131 тысячи», — следует из статистики сервиса.
Риелторы при этом отмечают снижение интереса жителей региона к квартирам в новостройках из-за увеличения первоначального взноса. Однако от покупки жилья на вторичном рынке югорчане стали отказываться чаще на фоне общего удорожания ипотеки.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО рекордно выросли цены на вторичную недвижимость. С конца 2022 года подобная недвижимость подорожала на 15%.
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