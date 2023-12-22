Фигуристка Туктамышева похвасталась джакузи в номере челябинского отеля. Фото

22 декабря 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

Фигуристка Туктамышева выложила в своих соцсетях фото джакузи в номере отеля Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Челябинск, чтобы выступить в роли комментатора Чемпионата России по фигурному катанию. В своем telegram-канале она уже успела поделиться фотографиями комплимента от отеля и джакузи в номере. «Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала она. Сотрудники отеля встретили фигуристку комплиментов в виде свежих фруктов. Прибыв в Челябинск, она прогулялась по Кировке с подругой, откуда остались памятные снимки. Кроме того, чемпионка мира сфотографировалась на фоне ледовой арены «Трактор». Ранее жителей на спортивное мероприятие, которое пройдет с 21 по 24 декабря, пригласила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В первый день, 21 декабря, на льду получил травму фигурист Алексей Ерохов. На соревнования Туктамышева приехала в качестве комментатора Фото: telegram-канал Елизаветы Туктамышевой, https://t.me/Tuktik_liza

Фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Челябинск, чтобы выступить в роли комментатора Чемпионата России по фигурному катанию. В своем telegram-канале она уже успела поделиться фотографиями комплимента от отеля и джакузи в номере. «Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала она. Сотрудники отеля встретили фигуристку комплиментов в виде свежих фруктов. Прибыв в Челябинск, она прогулялась по Кировке с подругой, откуда остались памятные снимки. Кроме того, чемпионка мира сфотографировалась на фоне ледовой арены «Трактор». Ранее жителей на спортивное мероприятие, которое пройдет с 21 по 24 декабря, пригласила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В первый день, 21 декабря, на льду получил травму фигурист Алексей Ерохов.