Фигуристка Туктамышева похвасталась джакузи в номере челябинского отеля. Фото

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Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь, туктамышева елизавета
Фигуристка Туктамышева выложила в своих соцсетях фото джакузи в номере отеля Фото:

Фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Челябинск, чтобы выступить в роли комментатора Чемпионата России по фигурному катанию. В своем telegram-канале она уже успела поделиться фотографиями комплимента от отеля и джакузи в номере.

«Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала она.

Сотрудники отеля встретили фигуристку комплиментов в виде свежих фруктов. Прибыв в Челябинск, она прогулялась по Кировке с подругой, откуда остались памятные снимки. Кроме того, чемпионка мира сфотографировалась на фоне ледовой арены «Трактор».

Ранее жителей на спортивное мероприятие, которое пройдет с 21 по 24 декабря, пригласила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В первый день, 21 декабря, на льду получил травму фигурист Алексей Ерохов.

На соревнования Туктамышева приехала в качестве комментатора
На соревнования Туктамышева приехала в качестве комментатора
Фото:

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Фигуристка Елизавета Туктамышева прибыла в Челябинск, чтобы выступить в роли комментатора Чемпионата России по фигурному катанию. В своем telegram-канале она уже успела поделиться фотографиями комплимента от отеля и джакузи в номере. «Всем привет из Челябинска! Такой вот Чемпионат России в этом году получается. Джакузи в номере, прогулки с подругой и переживания за друзей во время комментирования», — написала она. Сотрудники отеля встретили фигуристку комплиментов в виде свежих фруктов. Прибыв в Челябинск, она прогулялась по Кировке с подругой, откуда остались памятные снимки. Кроме того, чемпионка мира сфотографировалась на фоне ледовой арены «Трактор». Ранее жителей на спортивное мероприятие, которое пройдет с 21 по 24 декабря, пригласила супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина. В первый день, 21 декабря, на льду получил травму фигурист Алексей Ерохов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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