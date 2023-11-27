Жена челябинского губернатора Текслера пригласила на чемпионат. Видео

27 ноября 2023 в 20:03 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер пригласила челябинцев на чемпионат по фигурному катанию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила на чемпионат России по фигурному катанию в областном центре. Мероприятие пройдет с 21 по 24 декабря на арене «Трактор», сообщила первая леди региона в своих социальных сетях. «Масштабное долгожданное событие: чемпионат России по фигурному катанию вновь принимает Челябинск! Одно из самых красивых спортивных событий состоится на арене „Трактор“ с 21 по 24 декабря», — написала Текслер на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». В своем видеоприглашении жена губернатора пообещала незабываемые впечатления от события и уточнила, что билеты уже в продаже. Также она предложила принять участие в мероприятии в качестве волонтера. Набор продлится до 28 ноября, его проводит Ассоциация волонтеров Южного Урала.

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила на чемпионат России по фигурному катанию в областном центре. Мероприятие пройдет с 21 по 24 декабря на арене «Трактор», сообщила первая леди региона в своих социальных сетях. «Масштабное долгожданное событие: чемпионат России по фигурному катанию вновь принимает Челябинск! Одно из самых красивых спортивных событий состоится на арене „Трактор“ с 21 по 24 декабря», — написала Текслер на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». В своем видеоприглашении жена губернатора пообещала незабываемые впечатления от события и уточнила, что билеты уже в продаже. Также она предложила принять участие в мероприятии в качестве волонтера. Набор продлится до 28 ноября, его проводит Ассоциация волонтеров Южного Урала.