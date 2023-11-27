Жена челябинского губернатора Текслера пригласила на чемпионат. Видео

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Ирина Текслер на Русском экономическом форуме. Челябинск, текслер ирина
Ирина Текслер пригласила челябинцев на чемпионат по фигурному катанию Фото:

Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила на чемпионат России по фигурному катанию в областном центре. Мероприятие пройдет с 21 по 24 декабря на арене «Трактор», сообщила первая леди региона в своих социальных сетях.

«Масштабное долгожданное событие: чемпионат России по фигурному катанию вновь принимает Челябинск! Одно из самых красивых спортивных событий состоится на арене „Трактор“ с 21 по 24 декабря», — написала Текслер на своей страничке в соцсети «ВКонтакте».

В своем видеоприглашении жена губернатора пообещала незабываемые впечатления от события и уточнила, что билеты уже в продаже. Также она предложила принять участие в мероприятии в качестве волонтера. Набор продлится до 28 ноября, его проводит Ассоциация волонтеров Южного Урала.

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Супруга губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирина пригласила на чемпионат России по фигурному катанию в областном центре. Мероприятие пройдет с 21 по 24 декабря на арене «Трактор», сообщила первая леди региона в своих социальных сетях. «Масштабное долгожданное событие: чемпионат России по фигурному катанию вновь принимает Челябинск! Одно из самых красивых спортивных событий состоится на арене „Трактор“ с 21 по 24 декабря», — написала Текслер на своей страничке в соцсети «ВКонтакте». В своем видеоприглашении жена губернатора пообещала незабываемые впечатления от события и уточнила, что билеты уже в продаже. Также она предложила принять участие в мероприятии в качестве волонтера. Набор продлится до 28 ноября, его проводит Ассоциация волонтеров Южного Урала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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