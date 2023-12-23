В Европе испугались нападения России следующей зимой

Bild: ВС РФ могут атаковать Европу зимой 2024—2025 года
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Россия не будет расширять зону спецоперации, писали ранее СМИ Фото:
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Европейская разведка считает, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

«Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера. <…> Штаты смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки», — передает Bild информацию от европейской разведки. Скорее всего, речь идет про период между ноябрем 2024 года и январем 2025. В эти месяцы в США будет происходить смена президента.

При этом ранее издание Asia Times сообщало, что у России нет планов для расширения спецоперации в Прибалтике или Восточной Европе. Таким образом был дан ответ шефу Пентагона Ллойда Остина, который опасался нападения России на страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что у России нет никаких планов по ведению боевых действий с Европой.

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Европейская разведка считает, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера. <…> Штаты смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки», — передает Bild информацию от европейской разведки. Скорее всего, речь идет про период между ноябрем 2024 года и январем 2025. В эти месяцы в США будет происходить смена президента. При этом ранее издание Asia Times сообщало, что у России нет планов для расширения спецоперации в Прибалтике или Восточной Европе. Таким образом был дан ответ шефу Пентагона Ллойда Остина, который опасался нападения России на страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что у России нет никаких планов по ведению боевых действий с Европой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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