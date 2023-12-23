В Европе испугались нападения России следующей зимой

Bild: ВС РФ могут атаковать Европу зимой 2024—2025 года

23 декабря 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Россия не будет расширять зону спецоперации, писали ранее СМИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Европейская разведка считает, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера. <…> Штаты смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки», — передает Bild информацию от европейской разведки. Скорее всего, речь идет про период между ноябрем 2024 года и январем 2025. В эти месяцы в США будет происходить смена президента. При этом ранее издание Asia Times сообщало, что у России нет планов для расширения спецоперации в Прибалтике или Восточной Европе. Таким образом был дан ответ шефу Пентагона Ллойда Остина, который опасался нападения России на страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что у России нет никаких планов по ведению боевых действий с Европой.

Европейская разведка считает, что Россия может попытаться атаковать Европу следующей зимой. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. «Россия может нанести удар по Европе именно в тот момент, когда США окажутся без лидера. <…> Штаты смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки», — передает Bild информацию от европейской разведки. Скорее всего, речь идет про период между ноябрем 2024 года и январем 2025. В эти месяцы в США будет происходить смена президента. При этом ранее издание Asia Times сообщало, что у России нет планов для расширения спецоперации в Прибалтике или Восточной Европе. Таким образом был дан ответ шефу Пентагона Ллойда Остина, который опасался нападения России на страны Евросоюза. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что у России нет никаких планов по ведению боевых действий с Европой.