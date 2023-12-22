В Екатеринбурге срезали батареи в доме, откуда еще не выехали жильцы

23 декабря 2023 в 22:48 Размер текста - 17 +

В комнате без отопления остались три человека, в том числе ребенок Фото: Лариса Рычкова © URA.RU В Екатеринбурге коммунальщики оставили без отопления и электричества людей в готовящемся к расселению доме на улице Энергоcтроителей, при этом об отключении услуг не уведомили. Об этом рассказала жительница дома Ольга Туманова. «Лило так, что мы решили уехать за город, потому что ночевать было невозможно. Коммунальные работники отключили отопление. Они обещали восстановить его сегодня. Но по непонятным причинам в доме сняли трубы отопления, двери […] Нас о таких действиях не уведомили, письменных объяснений не предоставили. Приходится искать жилье», — приводит слова Ольги Тумановой сайт Е1.RU. Само здание на Энергостроителей, 5, попало под программу комплексного развития территории. Жилье выкупил застройщик для строительства новых современных домов. Квартира Ольги осталась единственной не расселенной. В комнате вместе с ней прописаны ее дочь с ребенком. Семья вынуждена была выехать за город, так как им негде было переночевать. Сейчас Ольга занимается поиском нового жилья.

В Екатеринбурге коммунальщики оставили без отопления и электричества людей в готовящемся к расселению доме на улице Энергоcтроителей, при этом об отключении услуг не уведомили. Об этом рассказала жительница дома Ольга Туманова. «Лило так, что мы решили уехать за город, потому что ночевать было невозможно. Коммунальные работники отключили отопление. Они обещали восстановить его сегодня. Но по непонятным причинам в доме сняли трубы отопления, двери […] Нас о таких действиях не уведомили, письменных объяснений не предоставили. Приходится искать жилье», — приводит слова Ольги Тумановой сайт Е1.RU. Само здание на Энергостроителей, 5, попало под программу комплексного развития территории. Жилье выкупил застройщик для строительства новых современных домов. Квартира Ольги осталась единственной не расселенной. В комнате вместе с ней прописаны ее дочь с ребенком. Семья вынуждена была выехать за город, так как им негде было переночевать. Сейчас Ольга занимается поиском нового жилья.