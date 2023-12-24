24 декабря 2023

Губернатор Куйвашев помог исполнить мечту свердловского школьника. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти пообещали исполнить желания всех детей из детских домов Свердловской области Фото:

В Свердловской области исполнили мечту подростка из социально-реабилитационного центра. Мальчик хотел покататься на гоночной машине, и к нему приехали гонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин. До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что к Новому году воспитанники всех детских домов получат подарки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Всемирно известные автогонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин исполнили мечту воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района Жени — подросток смог прокатиться на гоночной машине. Желанные подарки получили и другие воспитанники центра», — рассказали в департаменте.

Во время прямой линии губернатор Куйвашев рассказал, что в этом году будут исполнены мечты всех детей из детских домов и социальных учреждений. К праздничной акции он призвал присоединиться депутатов и бизнесменов. Сейчас по области ездит новогодний грузовик, он доставит праздник в 64 учреждения.

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В Свердловской области исполнили мечту подростка из социально-реабилитационного центра. Мальчик хотел покататься на гоночной машине, и к нему приехали гонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин. До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что к Новому году воспитанники всех детских домов получат подарки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Всемирно известные автогонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин исполнили мечту воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района Жени — подросток смог прокатиться на гоночной машине. Желанные подарки получили и другие воспитанники центра», — рассказали в департаменте. Во время прямой линии губернатор Куйвашев рассказал, что в этом году будут исполнены мечты всех детей из детских домов и социальных учреждений. К праздничной акции он призвал присоединиться депутатов и бизнесменов. Сейчас по области ездит новогодний грузовик, он доставит праздник в 64 учреждения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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