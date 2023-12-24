Губернатор Куйвашев помог исполнить мечту свердловского школьника. Видео

25 декабря 2023 в 12:05 Размер текста - 17 +

Власти пообещали исполнить желания всех детей из детских домов Свердловской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области исполнили мечту подростка из социально-реабилитационного центра. Мальчик хотел покататься на гоночной машине, и к нему приехали гонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин. До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что к Новому году воспитанники всех детских домов получат подарки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Всемирно известные автогонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин исполнили мечту воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района Жени — подросток смог прокатиться на гоночной машине. Желанные подарки получили и другие воспитанники центра», — рассказали в департаменте. Во время прямой линии губернатор Куйвашев рассказал, что в этом году будут исполнены мечты всех детей из детских домов и социальных учреждений. К праздничной акции он призвал присоединиться депутатов и бизнесменов. Сейчас по области ездит новогодний грузовик, он доставит праздник в 64 учреждения.

В Свердловской области исполнили мечту подростка из социально-реабилитационного центра. Мальчик хотел покататься на гоночной машине, и к нему приехали гонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин. До этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев говорил о том, что к Новому году воспитанники всех детских домов получат подарки. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона. «Всемирно известные автогонщики Сергей Карякин и Евгений Щербинин исполнили мечту воспитанника социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Ревдинского района Жени — подросток смог прокатиться на гоночной машине. Желанные подарки получили и другие воспитанники центра», — рассказали в департаменте. Во время прямой линии губернатор Куйвашев рассказал, что в этом году будут исполнены мечты всех детей из детских домов и социальных учреждений. К праздничной акции он призвал присоединиться депутатов и бизнесменов. Сейчас по области ездит новогодний грузовик, он доставит праздник в 64 учреждения.