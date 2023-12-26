В Феодосии уничтожен российский десантный корабль «Новочеркасск»

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Николай Олещук сообщил, что ВСУ поразили корабль «Новочеркасск» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В порту Феодосии украинская авиация поразила десантный корабль РФ «Новочеркасск». Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва“ — следует большой десантный корабль „Новочеркасск“», — сообщил Олещук. Заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, авиация ВСУ совершила удар по кораблю.

Ранее в Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ отметили, что два корабля были поражены в Севастополе.

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В порту Феодосии украинская авиация поразила десантный корабль РФ «Новочеркасск». Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. «А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва“ — следует большой десантный корабль „Новочеркасск“», — сообщил Олещук. Заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, авиация ВСУ совершила удар по кораблю. Ранее в Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ отметили, что два корабля были поражены в Севастополе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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