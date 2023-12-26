В Феодосии уничтожен российский десантный корабль «Новочеркасск»

В порту Феодосии украинская авиация поразила десантный корабль РФ «Новочеркасск». Об этом заявил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
«А флота на России становится все меньше! В этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ — крейсером „Москва“ — следует большой десантный корабль „Новочеркасск“», — сообщил Олещук. Заявление он опубликовал в telegram-канале. По его словам, авиация ВСУ совершила удар по кораблю.
Ранее в Севастополе подтвердили потерю десантного корабля «Саратов» в 2022 году, передает «Национальная служба новостей». В Минобороны РФ отметили, что два корабля были поражены в Севастополе.
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