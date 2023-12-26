УК «Ремжилзаказчик» отрицает падение глыбы льда на детскую коляску в Челябинске

27 декабря 2023 в 10:07 Размер текста - 17 +

Глыба льда упала на детскую коляску в Ленинском районе Челябинска Фото: Анна Майорова © URA.RU Глыба льда не могла упасть с крыши на детскую коляску в Ленинском районе Челябинска, так как два дня до этого момента плоская кровля очищалась альпинистом. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе управляющей компании «Ремжилзаказчик». «В период 20, 21 декабря сотрудниками обслуживающей организации ООО „КБС Сервис“ с привлечением профессионального альпиниста проводились работы по очистке кровли многоквартирного дома № 52 по улице Энергетиков от снега и наледи. Проведение работ по очистке кровли накануне произошедшего инцидента, а также конструктивные особенности самой кровли (плоская) исключают падение снега и наледи с кровли дома», — заявили URA.RU в управляющей компании. В организации добавили, что у них есть акты выполненных работ, подписанные собственниками этого дома. Кроме того, об очистке крыши говорила и сама заявительница. Льдина упала на коляску с ребенком 21 декабря. Малышу к этому моменту исполнилось год и три месяца. Мама записала на видео размер глыбы льда, а также количество снега, попавшего к коляску. О травмах ребенка ничего не сообщалось. Прокуратура Ленинского района Челябинска организовала проверку данного сообщения.

Глыба льда не могла упасть с крыши на детскую коляску в Ленинском районе Челябинска, так как два дня до этого момента плоская кровля очищалась альпинистом. Об этом заявили URA.RU в пресс-службе управляющей компании «Ремжилзаказчик». «В период 20, 21 декабря сотрудниками обслуживающей организации ООО „КБС Сервис“ с привлечением профессионального альпиниста проводились работы по очистке кровли многоквартирного дома № 52 по улице Энергетиков от снега и наледи. Проведение работ по очистке кровли накануне произошедшего инцидента, а также конструктивные особенности самой кровли (плоская) исключают падение снега и наледи с кровли дома», — заявили URA.RU в управляющей компании. В организации добавили, что у них есть акты выполненных работ, подписанные собственниками этого дома. Кроме того, об очистке крыши говорила и сама заявительница. Льдина упала на коляску с ребенком 21 декабря. Малышу к этому моменту исполнилось год и три месяца. Мама записала на видео размер глыбы льда, а также количество снега, попавшего к коляску. О травмах ребенка ничего не сообщалось. Прокуратура Ленинского района Челябинска организовала проверку данного сообщения.