Пермским полицейским не заплатят за работу в новогодние праздники

28 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Треть всех полицейских будет работать в каникулы Фото: Илья Московец © URA.RU В новогодние каникулы в отделах краевого ГУ МВД будет дежурить 30% личного состава. При этом плата за работу в праздники не предусмотрена. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «На рабочих местах с 30 декабря по 8 января будет присутствовать 30% личного состава вне зависимости от подразделения. Денег за это полицейским не заплатят», — рассказал собеседник агентства. Источники в силовых кругах сообщают, что перерабатывать никто из дежурных не собирается. Многие надеются, что пробудут на работе до обеда, а потом отправятся домой и будут готовы вернуться в случае ЧП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию об отсутствии оплаты опровергли. «Сотрудникам полиции, которые привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставляются дополнительные дни отдыха или денежная компенсация», — уточнили в краевом главке. Ранее URA.RU сообщало, что новогодние премии для сотрудников полиции в Пермском крае должны быть выплачены за неделю до праздников. Собеседники агентства рассказали, что деньги на счета полицейских поступили 28 декабря.

В новогодние каникулы в отделах краевого ГУ МВД будет дежурить 30% личного состава. При этом плата за работу в праздники не предусмотрена. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «На рабочих местах с 30 декабря по 8 января будет присутствовать 30% личного состава вне зависимости от подразделения. Денег за это полицейским не заплатят», — рассказал собеседник агентства. Источники в силовых кругах сообщают, что перерабатывать никто из дежурных не собирается. Многие надеются, что пробудут на работе до обеда, а потом отправятся домой и будут готовы вернуться в случае ЧП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию об отсутствии оплаты опровергли. «Сотрудникам полиции, которые привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставляются дополнительные дни отдыха или денежная компенсация», — уточнили в краевом главке. Ранее URA.RU сообщало, что новогодние премии для сотрудников полиции в Пермском крае должны быть выплачены за неделю до праздников. Собеседники агентства рассказали, что деньги на счета полицейских поступили 28 декабря.