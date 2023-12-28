Пермским полицейским не заплатят за работу в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Треть всех полицейских будет работать в каникулы Фото:

В новогодние каникулы в отделах краевого ГУ МВД будет дежурить 30% личного состава. При этом плата за работу в праздники не предусмотрена. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам.

«На рабочих местах с 30 декабря по 8 января будет присутствовать 30% личного состава вне зависимости от подразделения. Денег за это полицейским не заплатят», — рассказал собеседник агентства. Источники в силовых кругах сообщают, что перерабатывать никто из дежурных не собирается. Многие надеются, что пробудут на работе до обеда, а потом отправятся домой и будут готовы вернуться в случае ЧП.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию об отсутствии оплаты опровергли. «Сотрудникам полиции, которые привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставляются дополнительные дни отдыха или денежная компенсация», — уточнили в краевом главке.

Ранее URA.RU сообщало, что новогодние премии для сотрудников полиции в Пермском крае должны быть выплачены за неделю до праздников. Собеседники агентства рассказали, что деньги на счета полицейских поступили 28 декабря.

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В новогодние каникулы в отделах краевого ГУ МВД будет дежурить 30% личного состава. При этом плата за работу в праздники не предусмотрена. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным органам. «На рабочих местах с 30 декабря по 8 января будет присутствовать 30% личного состава вне зависимости от подразделения. Денег за это полицейским не заплатят», — рассказал собеседник агентства. Источники в силовых кругах сообщают, что перерабатывать никто из дежурных не собирается. Многие надеются, что пробудут на работе до обеда, а потом отправятся домой и будут готовы вернуться в случае ЧП. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю информацию об отсутствии оплаты опровергли. «Сотрудникам полиции, которые привлечены к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, предоставляются дополнительные дни отдыха или денежная компенсация», — уточнили в краевом главке. Ранее URA.RU сообщало, что новогодние премии для сотрудников полиции в Пермском крае должны быть выплачены за неделю до праздников. Собеседники агентства рассказали, что деньги на счета полицейских поступили 28 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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