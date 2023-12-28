В новогодние праздники аэропорт Кольцово будет работать по 75 направлениям

28 декабря 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

В новогодние праздники из Кольцово будут осуществляться рейсы по 75 направлениям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Международный аэропорт Кольцово сформировал расписание на новогодние праздники из которого следует, что в новогодние праздники будут обслужены рейсы по 75 внутрироссийским и международным направлениям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово. «По 50 внутренним направлениям буду осуществляться вылеты из Екатеринбурга в праздники. Также планируются вылеты из Кольцово за рубеж по 25 маршрутам», — говорится в сообщении.



Последний рейс в 2023 году отправится 31 декабря в 23:55 из Кольцово в новосибирский аэропорт Толмачево. По словам представителей аэропорта, 8 января станет самым загруженным днем, когда специалистам авиагавани предстоит принять 95 и отправить 93 рейса. Меньше всего бортов прибудет в Кольцово 1 января.

Международный аэропорт Кольцово сформировал расписание на новогодние праздники из которого следует, что в новогодние праздники будут обслужены рейсы по 75 внутрироссийским и международным направлениям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Кольцово. «По 50 внутренним направлениям буду осуществляться вылеты из Екатеринбурга в праздники. Также планируются вылеты из Кольцово за рубеж по 25 маршрутам», — говорится в сообщении. Последний рейс в 2023 году отправится 31 декабря в 23:55 из Кольцово в новосибирский аэропорт Толмачево. По словам представителей аэропорта, 8 января станет самым загруженным днем, когда специалистам авиагавани предстоит принять 95 и отправить 93 рейса. Меньше всего бортов прибудет в Кольцово 1 января.