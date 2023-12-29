Политика Выборы Песков ответил, поставил ли подпись за выдвижение Путина на выборы-2024 Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на выборы-2024 29 декабря 2023 в 15:05 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков сказал, что позже поставит свою подпись за выдвижение Дмитрия Пескова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на президентские выборы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В администрации президента — это личное дело каждого, ставить подпись [за выдвижение Путина или нет]. Люди идут и ставят. Я пока нет, но сделаю это», — рассказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин также выдвинул свою кандидатуру. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на президентские выборы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В администрации президента — это личное дело каждого, ставить подпись [за выдвижение Путина или нет]. Люди идут и ставят. Я пока нет, но сделаю это», — рассказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин также выдвинул свою кандидатуру. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям