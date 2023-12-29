Песков ответил, поставил ли подпись за выдвижение Путина на выборы-2024

Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на выборы-2024
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков сказал, что позже поставит свою подпись за выдвижение Дмитрия Пескова Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на президентские выборы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.

«В администрации президента — это личное дело каждого, ставить подпись [за выдвижение Путина или нет]. Люди идут и ставят. Я пока нет, но сделаю это», — рассказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла.

Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин также выдвинул свою кандидатуру.

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на президентские выборы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В администрации президента — это личное дело каждого, ставить подпись [за выдвижение Путина или нет]. Люди идут и ставят. Я пока нет, но сделаю это», — рассказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла. Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин также выдвинул свою кандидатуру.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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