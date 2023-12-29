Песков ответил, поставил ли подпись за выдвижение Путина на выборы-2024

Дмитрий Песков сказал, что позже поставит свою подпись за выдвижение Дмитрия Пескова
новость из сюжетаВыборы президента России в 2024 году
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков пока не поставил свою подпись за выдвижение Путина на президентские выборы. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«В администрации президента — это личное дело каждого, ставить подпись [за выдвижение Путина или нет]. Люди идут и ставят. Я пока нет, но сделаю это», — рассказал Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU во время конференц-колла.
Президентские выборы в России пройдут в марте 2024 года. Владимир Путин также выдвинул свою кандидатуру.
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