Средняя зарплата челябинцев отстала от уральского показателя

Росстат: челябинцы получают в среднем на 21 тысячу меньше остальных уральцев
© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги, рубли. Челябинск, зарплата, мелочь, пенсия, деньги, рубли
В среднем челябинцы в 2022 году зарабатывали по 54 тысячи рублей Фото:

Средняя зарплата жителей Челябинской области отстала от уральского показателя. По данным пресс-службы ведомства, разница составила 21 тысячу рублей.

«Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2022 год. Челябинская область — 54113,1 рубля, УрФО — 75086,5 рубля», — сообщил Росстат в опубликованном отчете.

Меньше всего на Урале получают жители Курганской области, где индикатор чуть превысил 43 тысячи рублей. Самыми обеспеченными стали жители ЯНАО, чьи доходы составили почти 136 тысяч рублей. Следом по убыванию расположились жители ХМАО с показателем 103,9 тысячи рублей и Тюменской области — 103,7 тысячи. В Свердловской области зарабатывают в среднем 60,3 тысячи рублей.

Также Росстат опубликовал данные по зарплатам чиновников. Согласно отчету, они в среднем составили от 50 до 90 тысяч рублей.

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Средняя зарплата жителей Челябинской области отстала от уральского показателя. По данным пресс-службы ведомства, разница составила 21 тысячу рублей. «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за 2022 год. Челябинская область — 54113,1 рубля, УрФО — 75086,5 рубля», — сообщил Росстат в опубликованном отчете. Меньше всего на Урале получают жители Курганской области, где индикатор чуть превысил 43 тысячи рублей. Самыми обеспеченными стали жители ЯНАО, чьи доходы составили почти 136 тысяч рублей. Следом по убыванию расположились жители ХМАО с показателем 103,9 тысячи рублей и Тюменской области — 103,7 тысячи. В Свердловской области зарабатывают в среднем 60,3 тысячи рублей. Также Росстат опубликовал данные по зарплатам чиновников. Согласно отчету, они в среднем составили от 50 до 90 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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