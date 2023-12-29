Челябинским госслужащим платили в среднем от 50 до 90 тысяч рублей в месяц

Самые большие доходы в среднем у чиновников регионального уровня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Средняя зарплата чиновников в Челябинской области составляла от 51 тысячи рублей до 93 тысяч рублей в месяц. Сводную информацию о доходах федеральных, муниципальных и региональных служащих распространил 29 декабря Росстат.

Минимальная средняя зарплата традиционно у муниципальных служащих — 51 тысяча 53 рубля. В областном правительстве и подведомственных структурах зарабатывали в среднем 93,5 тысячи рублей (благодаря существенной, на 35%,индексации). Промежуточное положение занимали в 2022 году (Росстат публикует данные по зарплатам с «опозданием» на один год) чиновники территориальных органов федеральных ведомств — 60 тысяч 385 рублей.

В среднем по УрФО эти показатели составляют соответственно 87,4 тысячи рублей; 114,7 тысячи рублей и 68,3 тысячи рублей. Самые большие зарплаты были зафиксированы в ЯНАО (200,6 тысячи; 282,3 тысячи и 115,2 тысячи рублей). Меньше всего зарабатывали муниципальные и государственные служащие в Курганской области: 34,6 тысячи рублей в местных органах власти; 51,7 тысячи в областных структурах и 54,4 тысячи рублей у «федералов».