05 января 2024

Кадыров раскрыл подробности визита Скотта Риттера в Чечню

Кадыров обсуждал со Скоттом Риттером политику США и мировые проблемы
© Служба новостей «URA.RU»
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Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Скотт Риттер прибыл 5 января в Чечню Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Грозном с американским экс-разведчиком США Скоттом Риттером, чтобы обсудить политику Америки, а также обстановку в мире. Об этом глава республики сообщил в соцсетях.

«В Грозном я встретился с американским военным экспертом, бывшим военным морпехом армии США Скоттом Риттером. В непринужденной обстановке за накрытым столом мы пообщались на самые разные темы, начиная от абсурдной политики США, заканчивая обстановкой в мире», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По словам главы Чечни, Риттер оценил регион. Также он передал Кадырову памятные подарки и сувениры в знак дружбы.

В Грозный 5 января прибыла делегация во главе со Скоттом Риттером. Отмечается, что для экс-разведчика США была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Также он посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» передает RT. Кадыров через Риттера предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных, передает «Царьград».

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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Грозном с американским экс-разведчиком США Скоттом Риттером, чтобы обсудить политику Америки, а также обстановку в мире. Об этом глава республики сообщил в соцсетях. «В Грозном я встретился с американским военным экспертом, бывшим военным морпехом армии США Скоттом Риттером. В непринужденной обстановке за накрытым столом мы пообщались на самые разные темы, начиная от абсурдной политики США, заканчивая обстановкой в мире», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, Риттер оценил регион. Также он передал Кадырову памятные подарки и сувениры в знак дружбы. В Грозный 5 января прибыла делегация во главе со Скоттом Риттером. Отмечается, что для экс-разведчика США была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Также он посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» передает RT. Кадыров через Риттера предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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