Кадыров раскрыл подробности визита Скотта Риттера в Чечню

Кадыров обсуждал со Скоттом Риттером политику США и мировые проблемы

05 января 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер прибыл 5 января в Чечню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Грозном с американским экс-разведчиком США Скоттом Риттером, чтобы обсудить политику Америки, а также обстановку в мире. Об этом глава республики сообщил в соцсетях. «В Грозном я встретился с американским военным экспертом, бывшим военным морпехом армии США Скоттом Риттером. В непринужденной обстановке за накрытым столом мы пообщались на самые разные темы, начиная от абсурдной политики США, заканчивая обстановкой в мире», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, Риттер оценил регион. Также он передал Кадырову памятные подарки и сувениры в знак дружбы. В Грозный 5 января прибыла делегация во главе со Скоттом Риттером. Отмечается, что для экс-разведчика США была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Также он посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» передает RT. Кадыров через Риттера предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных, передает «Царьград».

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что встретился в Грозном с американским экс-разведчиком США Скоттом Риттером, чтобы обсудить политику Америки, а также обстановку в мире. Об этом глава республики сообщил в соцсетях. «В Грозном я встретился с американским военным экспертом, бывшим военным морпехом армии США Скоттом Риттером. В непринужденной обстановке за накрытым столом мы пообщались на самые разные темы, начиная от абсурдной политики США, заканчивая обстановкой в мире», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, Риттер оценил регион. Также он передал Кадырову памятные подарки и сувениры в знак дружбы. В Грозный 5 января прибыла делегация во главе со Скоттом Риттером. Отмечается, что для экс-разведчика США была проведена экскурсия по Российскому университету спецназа. Также он посетил аэродинамический комплекс Goodsky и крупнейшую мечеть в Европе «Гордость мусульман» передает RT. Кадыров через Риттера предложил США снять санкции со своей семьи в обмен на украинских пленных, передает «Царьград».