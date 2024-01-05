Пермский музыкант купил долю в ресторанном бизнесе

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash и родившийся в Перми, купил долю в 12,5% в столичном ООО «Усадьба», которое занимается ресторанной деятельностью. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».
«Андрей Ширман приобрел долю в 12,5% в ООО „Усадьба“. Ему ее продал известный столичный ресторатор Борис Зарьков, который развивает холдинг White Rabbit Family», — пишет издание.
Вместе с Ширманом совладельцами проекта стали рестораторы Ольга Панченко и Борис Левит, а также Петр Колтыпин. По информации издания, музыкант уже числится соучредителем пяти компаний в сфере ресторанной деятельности. Его заведения расположены в Московской области и в Сочи.
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