05 января 2024

Пермский музыкант купил долю в ресторанном бизнесе

© Служба новостей «URA.RU»
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Cуд по делу об избиении DJ Smash. Пермь, ширман андрей, dj smash
Андрей Ширман является соучредителем пяти компаний Фото:

Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash и родившийся в Перми, купил долю в 12,5% в столичном ООО «Усадьба», которое занимается ресторанной деятельностью. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье».

«Андрей Ширман приобрел долю в 12,5% в ООО „Усадьба“. Ему ее продал известный столичный ресторатор Борис Зарьков, который развивает холдинг White Rabbit Family», — пишет издание.

Вместе с Ширманом совладельцами проекта стали рестораторы Ольга Панченко и Борис Левит, а также Петр Колтыпин. По информации издания, музыкант уже числится соучредителем пяти компаний в сфере ресторанной деятельности. Его заведения расположены в Московской области и в Сочи.

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Музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash и родившийся в Перми, купил долю в 12,5% в столичном ООО «Усадьба», которое занимается ресторанной деятельностью. Об этом сообщает «Коммерсант Прикамье». «Андрей Ширман приобрел долю в 12,5% в ООО „Усадьба“. Ему ее продал известный столичный ресторатор Борис Зарьков, который развивает холдинг White Rabbit Family», — пишет издание. Вместе с Ширманом совладельцами проекта стали рестораторы Ольга Панченко и Борис Левит, а также Петр Колтыпин. По информации издания, музыкант уже числится соучредителем пяти компаний в сфере ресторанной деятельности. Его заведения расположены в Московской области и в Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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