Жительница Шебекино обратилась в ООН из-за пыток ее отца в СБУ

Жительница города Шебекино (Белгородская область) Анастасия Быкова обратилась в ООН с требованием расследовать пытки сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в отношении ее отца. Слова обращения передали в СМИ.
«Призываю Управление Верховного комиссара по правам человека ООН обратить внимание на произвол украинских спецслужб. Они избивали моего отца Лаптева Андрея Юрьевича 1962 года рождения», — заявила Анастасия Быкова, ее слова передает РИА Новости. Она пояснила, что таким образом силовики пытались получить от нее доступ к администраторскому аккаунту в харьковском telegram-чате, а также требовали собирать информацию о передвижениях российской военной техники.
По словам Быковой, представители СБУ почти полтора часа демонстрировали ей по видеосвязи избиение отца, чтобы добиться выполнения своих требований. Девушка подчеркнула, что подобные действия противоречат всем международным конвенциям и основополагающим правам человека.
