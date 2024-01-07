На Украине пришли в ужас из-за российских беспилотников

Полковник ВСУ Павленко: российские БПЛА представляют серьезную угрозу

07 января 2024 в 10:46 Размер текста - 17 +

Россия массово использует беспилотники, заявил Иван Павленко Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В украинской армии возрастает озабоченность массовым использованием Россией беспилотников, которые представляют серьезную угрозу. Об этом рассказал полковник, начальник отдела РЭБ и кибервойны генерального штаба Украины Иван Павленко. «В последнее время русские производят так много оружия, что это становится огромной угрозой. То, что здесь происходит, массовое использование [Россией] беспилотных летательных аппаратов, является чем-то новым», — передает слова Павленко Financial Times. Он добавил, что отсутствие средств радиоэлектронной борьбы делает украинские войска уязвимыми перед артиллерийскими ударами, а также перед ударами дронов-камикадзе. Вспоминая прошлые дни в окопах, военный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ, которые стали результатом неэффективной защиты от атак БПЛА. «Какая радиоэлектронная борьба? У нас ее не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши парни падали как мухи», — подчеркнул он. Украина отстает в развитии технологий роев беспилотных летательных аппаратов, в то время как Россия успешно продвигается в этом направлении. Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская выразила озабоченность этим фактом. Она отметила, что отставание может привести к отступлению ВСУ, если страна не наладит производство БПЛА. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинской армии возрастает озабоченность массовым использованием Россией беспилотников, которые представляют серьезную угрозу. Об этом рассказал полковник, начальник отдела РЭБ и кибервойны генерального штаба Украины Иван Павленко. «В последнее время русские производят так много оружия, что это становится огромной угрозой. То, что здесь происходит, массовое использование [Россией] беспилотных летательных аппаратов, является чем-то новым», — передает слова Павленко Financial Times. Он добавил, что отсутствие средств радиоэлектронной борьбы делает украинские войска уязвимыми перед артиллерийскими ударами, а также перед ударами дронов-камикадзе. Вспоминая прошлые дни в окопах, военный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ, которые стали результатом неэффективной защиты от атак БПЛА. «Какая радиоэлектронная борьба? У нас ее не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши парни падали как мухи», — подчеркнул он. Украина отстает в развитии технологий роев беспилотных летательных аппаратов, в то время как Россия успешно продвигается в этом направлении. Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская выразила озабоченность этим фактом. Она отметила, что отставание может привести к отступлению ВСУ, если страна не наладит производство БПЛА.