На Украине пришли в ужас из-за российских беспилотников

Полковник ВСУ Павленко: российские БПЛА представляют серьезную угрозу
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, квадрокоптер, сво, разведчик бпла, военный дрон
Россия массово использует беспилотники, заявил Иван Павленко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В украинской армии возрастает озабоченность массовым использованием Россией беспилотников, которые представляют серьезную угрозу. Об этом рассказал полковник, начальник отдела РЭБ и кибервойны генерального штаба Украины Иван Павленко.

«В последнее время русские производят так много оружия, что это становится огромной угрозой. То, что здесь происходит, массовое использование [Россией] беспилотных летательных аппаратов, является чем-то новым», — передает слова Павленко Financial Times.

Он добавил, что отсутствие средств радиоэлектронной борьбы делает украинские войска уязвимыми перед артиллерийскими ударами, а также перед ударами дронов-камикадзе. Вспоминая прошлые дни в окопах, военный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ, которые стали результатом неэффективной защиты от атак БПЛА. «Какая радиоэлектронная борьба? У нас ее не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши парни падали как мухи», — подчеркнул он.

Украина отстает в развитии технологий роев беспилотных летательных аппаратов, в то время как Россия успешно продвигается в этом направлении. Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская выразила озабоченность этим фактом. Она отметила, что отставание может привести к отступлению ВСУ, если страна не наладит производство БПЛА.

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В украинской армии возрастает озабоченность массовым использованием Россией беспилотников, которые представляют серьезную угрозу. Об этом рассказал полковник, начальник отдела РЭБ и кибервойны генерального штаба Украины Иван Павленко. «В последнее время русские производят так много оружия, что это становится огромной угрозой. То, что здесь происходит, массовое использование [Россией] беспилотных летательных аппаратов, является чем-то новым», — передает слова Павленко Financial Times. Он добавил, что отсутствие средств радиоэлектронной борьбы делает украинские войска уязвимыми перед артиллерийскими ударами, а также перед ударами дронов-камикадзе. Вспоминая прошлые дни в окопах, военный рассказал о больших потерях в рядах ВСУ, которые стали результатом неэффективной защиты от атак БПЛА. «Какая радиоэлектронная борьба? У нас ее не было. Я даже не хочу вспоминать те дни в окопах. Наши парни падали как мухи», — подчеркнул он. Украина отстает в развитии технологий роев беспилотных летательных аппаратов, в то время как Россия успешно продвигается в этом направлении. Директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская выразила озабоченность этим фактом. Она отметила, что отставание может привести к отступлению ВСУ, если страна не наладит производство БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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