Российские бойцы с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу»

07 января 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

«Бабы Яга» несла на позиции ВС РФ 82-миллиметровые мины Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На купянском направлении бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили промышленный дрон ВСУ «Баба Яга», который нес на себе 82-миллиметровые мины на позиции войск РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России. «Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком», — приводит слова начальника расчета БПЛА с позывным «Белый» Минобороны РФ. В ночное время дрон «Баба Яга» готовился скинуть на головы военных РФ 82-миллиметровые мины. В это время его заметил оператор беспилотника, работающего в режиме свободного охотника, и протаранил. Предыдущее сообщение о ликвидации украинского дрона «Баба-Яга» было из района Артемовска. Тогда его сбили также с помощью тарана. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.

На купянском направлении бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили промышленный дрон ВСУ «Баба Яга», который нес на себе 82-миллиметровые мины на позиции войск РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России. «Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком», — приводит слова начальника расчета БПЛА с позывным «Белый» Минобороны РФ. В ночное время дрон «Баба Яга» готовился скинуть на головы военных РФ 82-миллиметровые мины. В это время его заметил оператор беспилотника, работающего в режиме свободного охотника, и протаранил. Предыдущее сообщение о ликвидации украинского дрона «Баба-Яга» было из района Артемовска. Тогда его сбили также с помощью тарана. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.