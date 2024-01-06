06 января 2024

Российские бойцы с помощью БПЛА сбили украинскую «Бабу Ягу»

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Нато.вооружение. техника. stock, квадрокоптер, бпла, беспилотник,  дрон,  stock
«Бабы Яга» несла на позиции ВС РФ 82-миллиметровые мины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На купянском направлении бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили промышленный дрон ВСУ «Баба Яга», который нес на себе 82-миллиметровые мины на позиции войск РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

«Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком», — приводит слова начальника расчета БПЛА с позывным «Белый» Минобороны РФ.

В ночное время дрон «Баба Яга» готовился скинуть на головы военных РФ 82-миллиметровые мины. В это время его заметил оператор беспилотника, работающего в режиме свободного охотника, и протаранил.

Предыдущее сообщение о ликвидации украинского дрона «Баба-Яга» было из района Артемовска. Тогда его сбили также с помощью тарана. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.

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На купянском направлении бойцы 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» сбили промышленный дрон ВСУ «Баба Яга», который нес на себе 82-миллиметровые мины на позиции войск РФ. Об этом сообщили в министерстве обороны России. «Беспилотник был уже довольно близко к нашим позициям и летел очень низко над деревьями. Они так прячутся от ПВО. Мы приняли решение, что это будет равный размен. Протаранили их дрон нашим беспилотником-разведчиком», — приводит слова начальника расчета БПЛА с позывным «Белый» Минобороны РФ. В ночное время дрон «Баба Яга» готовился скинуть на головы военных РФ 82-миллиметровые мины. В это время его заметил оператор беспилотника, работающего в режиме свободного охотника, и протаранил. Предыдущее сообщение о ликвидации украинского дрона «Баба-Яга» было из района Артемовска. Тогда его сбили также с помощью тарана. Бойцы из добровольческого отряда «БАРС-14» ранее рассказывали, что специально выслеживают дроны «Баба-Яга». Их опасность связана с тем, что беспилотники могут тащить на себе до четырех мин, а также они оснащены тепловизорами, поэтому ВСУ его часто используют для уничтожения техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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