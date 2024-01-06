Дагестанца отправили в СИЗО за поджог военного бомбардировщика в Челябинске

07 января 2024 в 13:09 Размер текста - 17 +

Молодой человек действовал по наводке украинских спецслужб Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Обвиняемого 16-летнего дагестанца за попытку поджечь военный бомбардировщик СУ на аэродроме Шагол в Челябинске отправили в СИЗО. Решение о заключении под стражу принял Тракторозаводский районный суд. «Рамазан из Буйнакска учится, живет с родителями. Ранее судимостей у него не было. По версии следствия, он попытался поджечь бомбардировщик СУ на военном аэродроме Шаголе», — сообщает 74.ру со ссылкой на решение районного суда Челябинска. Самолет военные успели потушить. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого 5 января. Как сообщали в центре общественных связей ФСБ России, у диверсанта при задержании были найдены средства связи, в которых содержались фотоотчеты о проделанной работе и переписка с украинскими спецслужбами. Как пояснили в ФСБ, молодой человек также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в республике Дагестан, которые произошли в ноябре и декабре 2023 года. Юноша является гражданином России. Он был завербован украинскими спецслужбами через социальные сети.

Обвиняемого 16-летнего дагестанца за попытку поджечь военный бомбардировщик СУ на аэродроме Шагол в Челябинске отправили в СИЗО. Решение о заключении под стражу принял Тракторозаводский районный суд. «Рамазан из Буйнакска учится, живет с родителями. Ранее судимостей у него не было. По версии следствия, он попытался поджечь бомбардировщик СУ на военном аэродроме Шаголе», — сообщает 74.ру со ссылкой на решение районного суда Челябинска. Самолет военные успели потушить. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого 5 января. Как сообщали в центре общественных связей ФСБ России, у диверсанта при задержании были найдены средства связи, в которых содержались фотоотчеты о проделанной работе и переписка с украинскими спецслужбами. Как пояснили в ФСБ, молодой человек также причастен к поджогам на объектах связи и железнодорожной инфраструктуры в республике Дагестан, которые произошли в ноябре и декабре 2023 года. Юноша является гражданином России. Он был завербован украинскими спецслужбами через социальные сети.